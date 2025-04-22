Nursel Köse, canlandırdığı karakteri anlattı: Fikriye yaralı bir kadın

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Fikriye’nin gösterişli ama avam bir kadın olduğunu dile getiren sanatçı, “Gece hayatında yoğrulmuş, iddialı ve rüküş kıyafetleriyle dikkat çeken biri. Parfümü hep ağır, sesi birkaç desibel yüksek çıkar. Beden dili de iddialıdır. Kahkahası herkesi döndürüp baktırır, el kol hareketleri büyük, yürüyüşü sahneye çıkar gibi” dedi.