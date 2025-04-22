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Nursel Köse, canlandırdığı karakteri anlattı: Fikriye yaralı bir kadın

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#Uzak Şehir#Nursel Köse#Kanal D
Nursel Köse, canlandırdığı karakteri anlattı: Fikriye yaralı bir kadın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 10:16

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Uzak Şehir”e dahil olan Nursel Köse, canlandırdığı ‘Fikriye’ karakterini anlattı.

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Fikriye’nin gösterişli ama avam bir kadın olduğunu dile getiren sanatçı, “Gece hayatında yoğrulmuş, iddialı ve rüküş kıyafetleriyle dikkat çeken biri. Parfümü hep ağır, sesi birkaç desibel yüksek çıkar. Beden dili de iddialıdır. Kahkahası herkesi döndürüp baktırır, el kol hareketleri büyük, yürüyüşü sahneye çıkar gibi” dedi.

Nursel Köse, canlandırdığı karakteri anlattı: Fikriye yaralı bir kadın


HEM KEYİFLİ HEM DE ZOR

Fikriye’nin taşkın bir karakter olduğunu söyleyen Köse, “Tüm bu gösterişli kabuğun ardında kocaman bir yara var. Zamanında kızını evlatlık vermek zorunda kalmış. Ve yıllar sonra o kızın karşısına çıkıyor. Fikriye’nin geçmişi, pişmanlıkları ve hesaplaşmaları onu çok katmanlı, oynaması hem keyifli hem de zor bir karakter yapıyor” diye konuştu. “Uzak Şehir” pazartesi akşamları ekrana geliyor.

 

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#Uzak Şehir#Nursel Köse#Kanal D

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