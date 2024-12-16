Fikret Kuşkan'ı ağlatan mesaj

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Bir katılımcı, Fikret Kuşkan’a Mardin’de yaşayan 72 yaşındaki babasının gönderdiği mesajı okudu. “Türkiye’de keşke birkaç Fikret Kuşkan daha olsa” cümlesini duyunca duygulanan oyuncu, gözyaşlarına hâkim olamadı.



Fikret Kuşkan, “7 yaşında çalışmaya başladım. Aklınıza gelebilecek her işi yaptım. Böyle bir hayattan geldiğim için onur ve gurur duyuyorum. Beni ben yapan şeyler bunlar” dedi.