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Fikret Kuşkan'ı ağlatan mesaj

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#Fikret Kuşkan#Mardin#5. Esenler Film Festivali
Fikret Kuşkanı ağlatan mesaj
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 11:32

Fikret Kuşkan, jüri başkanlığını üstlendiği 5. Esenler Film Festivali kapsamında bir ‘ustalık sınıfı’ etkinliği düzenledi. Ünlü oyuncu sinemaseverlerle kariyerine ve hayatına dair tecrübelerini paylaştı.

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Bir katılımcı, Fikret Kuşkan’a Mardin’de yaşayan 72 yaşındaki babasının gönderdiği mesajı okudu. “Türkiye’de keşke birkaç Fikret Kuşkan daha olsa” cümlesini duyunca duygulanan oyuncu, gözyaşlarına hâkim olamadı.

Fikret Kuşkanı ağlatan mesaj

HER İŞİYAPTIM
Fikret Kuşkan, “7 yaşında çalışmaya başladım. Aklınıza gelebilecek her işi yaptım. Böyle bir hayattan geldiğim için onur ve gurur duyuyorum. Beni ben yapan şeyler bunlar” dedi.

 

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#Fikret Kuşkan#Mardin#5. Esenler Film Festivali

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