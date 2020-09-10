Fight Club filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaçtır? Fight Club oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Fight Club filmi 1999 yapımlı bir dövüş filmidir. Film 10 Aralık 1999 tarihinde Türkiye'de gösterime girmiştir. Brad Pitt ve Edwar Norton bu filmde başrol oyunculuğunu paylaşmaktadırlar. Fight Club adında ki romandan aynı şekilde esinlenerek çekilmiş bir filmdir.

Fight Club Filminin Konusu Nedir?

Chuck Palahnuik iyi bir otomobil firmasında iyi bir iş hayatına sahiptir. Monoton geçen hayatı bir dönem uykusuzluk problemi ile karşılaşır. Uykusuzluk problemi artık çekilmez bir hal almıştır. Bunun için bir doktora başvurur. Doktor kanser hastalarının terapi grubuna katılmasını tavsiye eder. Katıldığı bu grupta pek çok toplantı yapar. Toplantılarda ise Marla isimli bir kadın ile tanışır. Marla'da tıpkı Chuck gibi, kanser hastası olmayan fakat bu toplantılara gönüllü olarak katılan biridir.

Bir yolculuk sırasında Chuck, evinin yanmış olduğunu görür. Bu esnada ise Chuck arayabileceği tek kişinin Tyler olduğunu fark eder. Tyler bu kentte yaşayan bir sabun satıcısıdır. Tyler ve Chuck bir parkta birlikte içki içerler. Bu sırada ise Tyler karaktere vurması gerektiğini söyler. Aralarında yaşanan bu kavga sonucunda Chuck muhteşem bir dövüşçü olacaktır. Bundan sonra dövüşlere katılır ve rakiplerini birbir yenmeye başlayarak şampiyon olmak için çalışır.

Fight Club Filminin IMDb Puanı Kaçtır?

Fight Club filminin uluslararası IMDb puanı 8.8'dir.

Fight Club Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Edwar Norton: The Narrator

2) Brad Pitt: Tyler Durden

3) Meat Loaf: Robert 'Bob' Paulsen

4) Zach Grenier: Richard Chesler

5) Richmon Arquette: Intern

6) David Andrews: Thomas

7) George Maguire: Grup Lideri

8) Eugenie Bondurant: Weeping Woman

9) Helena Bonham Carter: Marla Singer

10) Christina Cabot: Grup Lİeri

11) Syney Big Dawg Colston: Konuşmacı

12) Rachel Singer: Chloe

13) Christie Cronenweth: Airline Attendant

14) Tim DeZarn: Inspector Bir

15) Ezra Buzzington: Inspector Dent

Fight Club Yönetmeni Kimdir?

Fight Club filminin yönetmeni David Fincher'dır.

Fight Club Yapımcısı Kimdir?

Fight Club filminin 3 tane yapımcısı bulunmaktadır. Bunlar;

- Cean Chaffin

- Art Linson

- Ross Grayson Bell

Fight Club Senaristi Kimdir?

Fight Club filminin senaristi Jim Uhls'dır.

Fight Club Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?

Fight Club filmi için toplam ayrılan bütçe 63 milyon dolardır. Bu filmden elde edilen hasılat ise tam olarak 100.853.753 milyon dolardır.