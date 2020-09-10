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Haber Giriş: 10.09.2020 - 01:53 | Son Güncelleme:

Fight Club filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaçtır? Fight Club oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

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Fight Club filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaçtır? Fight Club oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi
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Dünya'nın en çok izlenen filmleri arasında yer alan Fight Club IMDb puanı yüksek olan filmler arasındadır. Fight Club filmi aynı zamanda oyuncuları ve senaryosu ile ön plana çıkan bir filmdir. Son aylarda arama motorlarında Fight Club filmine dair araştırma yapılmaktadır. Peki, Fight Club filminin konusu nedir? Fight Club filminin IMDb puanı kaçtır? Fight Club filminin oyuncu kadrosunda kimler yer almaktadır? İşte Fight Club filmine dair tüm detaylar.

Fight Club filmi 1999 yapımlı bir dövüş filmidir. Film 10 Aralık 1999 tarihinde Türkiye'de gösterime girmiştir. Brad Pitt ve Edwar Norton bu filmde başrol oyunculuğunu paylaşmaktadırlar. Fight Club adında ki romandan aynı şekilde esinlenerek çekilmiş bir filmdir.

 Fight Club Filminin Konusu Nedir?

 Chuck Palahnuik iyi bir otomobil firmasında iyi bir iş hayatına sahiptir. Monoton geçen hayatı bir dönem uykusuzluk problemi ile karşılaşır. Uykusuzluk problemi artık çekilmez bir hal almıştır. Bunun için bir doktora başvurur. Doktor kanser hastalarının terapi grubuna katılmasını tavsiye eder. Katıldığı bu grupta pek çok toplantı yapar. Toplantılarda ise Marla isimli bir kadın ile tanışır. Marla'da tıpkı Chuck gibi, kanser hastası olmayan fakat bu toplantılara gönüllü olarak katılan biridir.

 Bir yolculuk sırasında Chuck, evinin yanmış olduğunu görür. Bu esnada ise Chuck arayabileceği tek kişinin Tyler olduğunu fark eder. Tyler bu kentte yaşayan bir sabun satıcısıdır. Tyler ve Chuck bir parkta birlikte içki içerler. Bu sırada ise Tyler karaktere vurması gerektiğini söyler. Aralarında yaşanan bu kavga sonucunda Chuck muhteşem bir dövüşçü olacaktır. Bundan sonra dövüşlere katılır ve rakiplerini birbir yenmeye başlayarak şampiyon olmak için çalışır.

 Fight Club Filminin IMDb Puanı Kaçtır?

 Fight Club filminin uluslararası IMDb puanı 8.8'dir.

 Fight Club Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

 1) Edwar Norton: The Narrator

 2) Brad Pitt: Tyler Durden

 3) Meat Loaf: Robert 'Bob' Paulsen

 4) Zach Grenier: Richard Chesler

 5) Richmon Arquette: Intern

 6) David Andrews: Thomas

 7) George Maguire: Grup Lideri

 8) Eugenie Bondurant: Weeping Woman

 9) Helena Bonham Carter: Marla Singer

 10) Christina Cabot: Grup Lİeri

 11) Syney Big Dawg Colston: Konuşmacı

 12) Rachel Singer: Chloe

 13) Christie Cronenweth: Airline Attendant

 14) Tim DeZarn: Inspector Bir

 15) Ezra Buzzington: Inspector Dent

 Fight Club Yönetmeni Kimdir?

 Fight Club filminin yönetmeni David Fincher'dır.

 Fight Club Yapımcısı Kimdir?

 Fight Club filminin 3 tane yapımcısı bulunmaktadır. Bunlar;

 - Cean Chaffin

 - Art Linson

 - Ross Grayson Bell

 Fight Club Senaristi Kimdir?

 Fight Club filminin senaristi Jim Uhls'dır.

 Fight Club Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?

 Fight Club filmi için toplam ayrılan bütçe 63 milyon dolardır. Bu filmden elde edilen hasılat ise tam olarak 100.853.753 milyon dolardır.

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