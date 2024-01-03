×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Figen’in annesi geliyor…Feride Çetin Dilek Taşı’nda!

Güncelleme Tarihi:

#Dilek Taşı#Feride Çetin#Kanald
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 12:08

Dilek Taşı’nın oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Rona ailesiyle ilgili sırların bir bir ortaya çıktığı dizide Figen’in annesinin kim olduğu haftalardır gizemini koruyordu. O karakter belli oldu. Başarılı oyuncu Feride Çetin, dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümüne Figen’in annesi Fatma karakteri ile dahil olacak.

Haberin Devamı

Fatma’nın diziye katılması ile Rona Ailesi ve Figen’i önümüzdeki bölümlerde neler beklediği şimdiden merak konusu oldu.

Figen’in annesi geliyor…Feride Çetin Dilek Taşı’nda

Mustafa, Figen'den uzaklaşıyor!

 Heyecanın her hafta artarak devam ettiği Dilek Taşı’nın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı. Yaralı halde olan Mustafa ve Figen, Kemal'in adamlarından kaçmayı başarırlar ancak polis her yerde ikisini aramaktadır. Mustafa, Figen'i tehlikelerden korumak için onu yanından uzaklaştırma kararı alır. Yaşananlara anlam veremeyen Figen'in ise kalbi kırılır.

 Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

Figen’in annesi geliyor…Feride Çetin Dilek Taşı’nda


 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilek Taşı#Feride Çetin#Kanald

BAKMADAN GEÇME!