Figen’in annesi geliyor…Feride Çetin Dilek Taşı’nda!

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Fatma’nın diziye katılması ile Rona Ailesi ve Figen’i önümüzdeki bölümlerde neler beklediği şimdiden merak konusu oldu.



Heyecanın her hafta artarak devam ettiği Dilek Taşı’nın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı. Yaralı halde olan Mustafa ve Figen, Kemal'in adamlarından kaçmayı başarırlar ancak polis her yerde ikisini aramaktadır. Mustafa, Figen'i tehlikelerden korumak için onu yanından uzaklaştırma kararı alır. Yaşananlara anlam veremeyen Figen'in ise kalbi kırılır.

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

