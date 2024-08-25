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Ferzan’dan yeni film

Güncelleme Tarihi:

#Ferzan Özpetek#Diamanti#Roma
Ferzan’dan yeni film
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 10:21

Yaşamını İtalya’da sürdüren dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, yeni filmi “Diamanti”nin çekimlerine Roma’da başladı.

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Başrolleri Jasmine Trinca ile Luisa Ranieri’nin paylaştığı filmde 18 İtalyan oyuncu da rol alacak.

“Diamanti”nin sanat yönetmenliğini ise çok sayıda yabancı sinema filmi ve reklamlarda çalışmalar yapan Deniz Göktürk Kobanbay üstlenecek.

Ferzan’dan yeni film

Ferzan Özpetek önceki gün Deniz Göktürk Kobanbay’ın setin duvarında yaptığı desen çalışmasının önünde film ekibiyle poz verdi.

Ünlü yönetmen bu kareyi sosyal medya hesabında da paylaştı. Özpetek’in 15’inci uzun metrajlı filmi olan “Diamanti”nin vizyon tarihi henüz belli değil.

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#Ferzan Özpetek#Diamanti#Roma

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