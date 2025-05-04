Ferit Kaya: Diyarbakır'a gitmem yasaklanmıştı... Dert ettiği şivesi şöhreti getirdi!

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Oyunculuk eğitimine başladığı yıllarda dil konusunda ilk yıl çok zorlandığını belirten Diyarbakırlı oyuncu, "Hayat çok acayip" deyip ekledi: "Oyunculuk kariyerimin ilk yıllarında dertlendiğim ve düzeltmeye çalıştığım şivem, şu an bana para kazandırıyor. Şiveli karakterler oynuyorum ve bu benim işime inanılmaz yarıyor."

"DİYARBAKIR'A GİTMEMİ YASAKLADILAR"

Şivesini düzeltmek için yakın arkadaşı Erkan Avcı'nın da bir dönem uyguladığı TRT'yi açık bırakıp uyuma yöntemini dahi denediğini açıklayan Ferit Kaya'ya oyunculuk eğitimi aldığı yıllarda memleketi Diyarbakır'a gitme yasağı da konmuş: "Hocalar bana bir buçuk yıl Diyarbakır'a gitme yasağı koydular. Çünkü düzeltiyorum, gidiyorum bozuluyor, bir daha geliyorum. 'Yasak' dediler bir buçuk yıl gitmek. Öyle öyle çok şükür buralara kadar geldik."

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