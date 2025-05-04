×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ferit Kaya: Diyarbakır'a gitmem yasaklanmıştı... Dert ettiği şivesi şöhreti getirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ferit Kaya#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 10:48

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in şivesi, tavrı ve tarzıyla hem güldüren hem de sinir eden "kötü adamı" Ferit Kaya'dan dil konusunda itiraf geldi.

Haberin Devamı

Oyunculuk eğitimine başladığı yıllarda dil konusunda ilk yıl çok zorlandığını belirten Diyarbakırlı oyuncu, "Hayat çok acayip" deyip ekledi: "Oyunculuk kariyerimin ilk yıllarında dertlendiğim ve düzeltmeye çalıştığım şivem, şu an bana para kazandırıyor. Şiveli karakterler oynuyorum ve bu benim işime inanılmaz yarıyor."

Ferit Kaya: Diyarbakıra gitmem yasaklanmıştı... Dert ettiği şivesi şöhreti getirdi

"DİYARBAKIR'A GİTMEMİ YASAKLADILAR"

Şivesini düzeltmek için yakın arkadaşı Erkan Avcı'nın da bir dönem uyguladığı TRT'yi açık bırakıp uyuma yöntemini dahi denediğini açıklayan Ferit Kaya'ya oyunculuk eğitimi aldığı yıllarda memleketi Diyarbakır'a gitme yasağı da konmuş: "Hocalar bana bir buçuk yıl Diyarbakır'a gitme yasağı koydular. Çünkü düzeltiyorum, gidiyorum bozuluyor, bir daha geliyorum. 'Yasak' dediler bir buçuk yıl gitmek. Öyle öyle çok şükür buralara kadar geldik."

Haberin Devamı

Ferit Kaya: Diyarbakıra gitmem yasaklanmıştı... Dert ettiği şivesi şöhreti getirdi

Ayna Yapım imzalı Uzak Şehir, her pazartesi yeni bölümleriyle saat 20.00'de Kanal D'de.

Gözden KaçmasınFerit Kaya: Kötü karakterin sevilmesi kolay değilFerit Kaya: Kötü karakterin sevilmesi kolay değilHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzak Şehir#Ferit Kaya#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!