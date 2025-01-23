Ferit Kaya: Demir Baybars kötü ama sempatik

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REYTİNGLER İYİNİN DE ÖTESİNDE

Kanal D’nin sevilen dizisi “Uzak Şehir”in Demir’i Ferit Kaya önceki gün Akmerkez’de eşi Yasemin Ceren Kaya ile objektife takıldı. Gazetecilerle sohbet eden Ferit Kaya, “Uzak Şehir”in başarısı hakkında konuştu:

“20 yıldır sektördeyim, bu kadar kimyası tutan bir işe henüz denk gelmedim. Harika bir ortam, harika bir kadro. Bu kadar yüksek reyting alacağımızı hiç düşünmemiştim. 12-13 reytingler alıyoruz. Bu iyinin de ötesinde. Seyircimize teşekkür ediyoruz.”

BİRBİRİMİZE ÇOK ÂŞIĞIZ

Oyuncu canlandırdığı Demir için ise şunları söyledi:

“Biraz sempatik bir karakter olmak istedim. Ne kadar kötü bir karakteri oynasam da. Kötü bir karakterin bu kadar sevilmesi kolay görülen bir olay değil. O yüzden çok keyifliyim, bazen kendimden de bir şeyler katıyorum. Bu da etkili oluyordur.”

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Eşi Yasemin Ceren Kaya’dan da övgüyle bahseden oyuncu, “Biz birbirimize çok âşığız. Her şeyimi destekleyen ve her anımda yanımda olan bir eşim var. Bu kolay kolay yaşanan bir durum değildir ilişkilerde. Bizim 13-15 saat çalıştığımız da oluyor. O bana hep destek oluyor. Ona sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.





