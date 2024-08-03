Ferit Aktuğ 'Oyuncu' oldu

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FERİT AKTUĞ “TEFO’YU OYNAMASI DA DEĞİŞİK, HİSSİYATI DA DEĞİŞİK...”

Bugüne kadar pek çok projede, onlarca karaktere hayat veren oyuncu Ferit Aktuğ, Arka Sokaklar’da canlandırdığı Tefo karakteri ile bir ilki yaşıyor. Daha önce kötü bir karaktere hayat vermediğine değinen başarılı oyuncu “Arka Sokaklar ekibi bana karakter konusunda seçim hakkı verdi. “İstersen bir tane kötü adam var, bir tane de polis var. İkisinden birini seçebilirsin.” dediler. Bende kötü adamı seçtim çünkü hiç bu tarz bir karakter oynamamıştım. Nasıl hissedeceğim diye merak ettim. Tefo’yu oynaması da değişik, hissiyatı da değişik. Çok severek oynuyorum.” dedi.

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HER BÖLÜM YENİ HEYECAN...

19’uncu sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan fenomen dizinin yıllara meydan okumasının sebeplerine de değinen oyuncu “Arka Sokaklar polisiye bir dizi olsa da zaman zaman komediye kaçan bir tarafı da var. Bir de bence en büyük avantajı her bölüm yeni bir hikayesinin olması... Seyircinin sıkılma ihtimali çok az çünkü, her bölüm yeni bir şey izlersen sıkılman çok zor olur.” dedi.

“SETE BİR GİTTİM, TARIK AKAN BENİ BEKLİYOR...”

Kariyerine Koçum Benim dizisi ile başlayan Ferit Aktuğ, ilk set gününde yaşadığı bir anısını da Oyuncu ’da paylaştı. Dizi seti aracı yerine Türk Hava Yolları servisine binerek sete geç kaldığına değinen oyuncu o anları şu sözlerle ifade etti. “Koçum Benim dizisiydi. AKM'nin yanından servisler kalkıyordu. Diziye son gün dahil olduğum için de kimseyi tanımıyorum. Sonra bir baktım hep yaşlı yaşlı amcalar biniyor. Sonra öğrendim ki, Türk Hava Yolları'nın reklamını çekecek olan araca binmişim. Tabi sonra koştur koştur sete gittim. Setin ilk günü ve ben çok geç kalmışım, bir baktım Tarık Akan ve herkes sette beni bekliyor. Bana öyle çok büyük bir tepki vermediler ama kötüydü.” dedi.

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FERİT AKTUĞ ZORU SEVİYOR

Özel hayatı ile ilgili sorulara da içtenlikle cevap veren Ferif Aktuğ, telefon ekranında yazan “Because easy doesn't change you” sloganına da açıklık getirdi. Zoru sevdiğini dile getiren oyuncu “Zor olan daha iyidir. Çünkü kolay sizi değiştirmez. Zor olanı seçin.” diye tavsiye bulundu.

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