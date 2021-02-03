Feridun Kunak’ın eşi Serap Kunak kimdir? İşte Feridun Kunak ve Serap Kunak hakkında bilgiler

Feridun Kunak, 1950 yılında Ankara şehrinde dünyaya geldi. İlk, orta, lise tahsillerini Ankara’da tamamlandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünde lisansını bitirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra belli bir süre devlet hastanelerinde ve özel muayenehanelerinde hizmet veren Feridun Kunak, katıldığı programlarla tanınıyor. Devlet Tiyatrolarında Sanatçı ,Yaşam Koçu, Güzellik Uzmanı Serap Kunak ile evli.



GÖREV ALDIĞI YERLER



Bursa Mustafa Kemalpaşa Hükümet Tabipliği İstanbul’da askerlik görevi

Van Erciş Devlet Hastanesinde Başhekimlik

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi acil bölüm sorumlusu

Gazi Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü

Belediye hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

1992-2009 Sağlık Bakanlığı Ankara Gazi Devlet Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yaptı.

Şuan muayenehanesinde hizmet vermektedir.