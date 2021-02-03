Feridun Kunak’ın eşi Serap Kunak kimdir? İşte Feridun Kunak ve Serap Kunak hakkında bilgiler
Feridun Kunak ve eşi Serap Kunak'ın hayatı merak konusu oldu. Dr. Feridun Kunak Show programını yapmakta ve eşi Serap Kunak ile birlikte sunduğu programlarla tanınıyor. Peki, Feridun Kunak’ın eşi Serap Kunak kimdir? İşte Feridun Kunak ve Serap Kunak hakkında bilgiler...
Feridun Kunak, 1950 yılında Ankara şehrinde dünyaya geldi. İlk, orta, lise tahsillerini Ankara’da tamamlandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünde lisansını bitirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra belli bir süre devlet hastanelerinde ve özel muayenehanelerinde hizmet veren Feridun Kunak, katıldığı programlarla tanınıyor. Devlet Tiyatrolarında Sanatçı ,Yaşam Koçu, Güzellik Uzmanı Serap Kunak ile evli.
GÖREV ALDIĞI YERLER
Bursa Mustafa Kemalpaşa Hükümet Tabipliği İstanbul’da askerlik görevi
Van Erciş Devlet Hastanesinde Başhekimlik
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi acil bölüm sorumlusu
Gazi Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü
Belediye hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
1992-2009 Sağlık Bakanlığı Ankara Gazi Devlet Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yaptı.
Şuan muayenehanesinde hizmet vermektedir.
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