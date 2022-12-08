Feride'den Nalan'a vasiyet: Ölünce beni sen yıkayacaksın

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Dizinin yeni bölümünde;

FERİDE'YE BÜYÜK ŞOK

Nalan, bulduğu kiralık evi görmek için emlakçı ile buluşmaya gitti. Onun hareketlerinden şüphelenen Feride, kızının peşine düştü. Hayri de Nalan'dan dakikalar önce evdeki yerini aldı.

Feride, gelecek planları yapan Nalan ve Hayri'yi el ele görünce büyük şok yaşadı.

FERİDE GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sarhoş bir şekilde Nalan'ın kapısına dayanan Sedat, geceyi Billur'un evinde geçirdi.

Gülcihan'ın telefonu ile uyanan Sedat, onlara Nalan ile barıştığını söyledi. Sedat'ın sözleri Koroğlu Konağı'nı bayram yerine çevirdi.

Kendisiyle yüzleşen Feride, geçmişten gelen vicdan azabını Hafize'ye anlattı.

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Ben onu seveyim diye didindi durdu çocuk. Nalan'ı çok sevdim ama hiç sevgimi gösteremedim.

'DOĞUR ARTIK SELEN'

Emir'in Selen'in kafasını karıştırmasından korkan Gülcihan, ona anne olması konusunda baskı yaptı.

Billur'un evine giden Feride, Sedat'a Nalan'ın gelecek planlarını anlattı.

NALAN, MUZO İLE DERTLEŞTİ

Feride, Nalan'ın aklını çelen kişinin Hayri olduğunu söyledi.

Nalan, Muzo ile buluştu. İçinde bulunduğu durumu ona anlattı. Nalan, en büyük sırdaşlarından biri olan Muzo'ya "Sende mi onlarla aynı düşünüyorsun?" diye sordu.

Muzo, kararlı olduğunu gördüğüNalan'a "Hayri ile mutlu olamazsın" dedi.

'BOŞANMAKTA KARARLIYIM'

Nalan, Sedat ile boşanacaklarını gazetecilere de açıkladdıktan sonra holdinge giderek Koroğlu Ailesi ile konuştu.

Nalan "Beni kendi kızınızdan ayırmadınız Rafet Bey, çok teşekkür ederim. Aynı şeyler Selen'in başına gelse yine bilip de susar mıydınız? o da merak konusu..." dedi ve kayınpederinden helallik istedi.

Kararım kesin boşanacağım. Bundan sonrasını avukatlar devralsın istiyorum. Avukatım yarın başvuruda bulunacak.

NALAN'A AKIL VEREN KİŞİ: HAYRİ

Rafet ise "Ben senden her zaman razıyım kızım" diyerek Nalan'ı uğurladı.

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Sedat, ailesine Hayri'nin Nalan'a akıl verdiğini söyleyerek yeni bir bombayı Koroğlu Ailesi'nin kucağına bıraktı.

GÜLCİHAN'DAN UYARI

Feride, Nalan'ın boşanma açıklamasını magazin sitelerinden öğrendi.

Gülcihan, Emir'i Selen'den uzak durması konusunda uyardı.

Sedat'ı... Cana'sı... Emir'i... Tek tek gelin be!

Sedat, eve döndüğünde Hayri'yi karşısında görünce çıldırdı. Ona saldıran Sedat "Senin ederin ne? Sen kimsin de benim karımı boşanmaya ikna edersin?" diye bağırdı.

SEDAT'TAN HAYRİ'YE YUMRUKLU SALDIRI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SEDAT, HAYRİ'YE SALDIRDI

İkilinin bağrışlarına çıkan Rafet, Sedat'ı içeriye çağırdı.

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Sedat, Hayri'yi kovduktan sonra ailesinin yanına döndü.

HAYRİ KONAKTAN KOVULDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Rafet, Hayri'yi odasına çağırarak duyduklarının doğru olup olmadığını sordu. Hayri "Feride Hanım doğru söylemiş" dedi, sebep olarak da vicdanını gösterdi.

Yarın gider istifa ederim. Bir hakkım varsa helal olsun. Sen de bana hakkını helal et baba...

Sedat, gelişmeleri Feride Hanım'a da haber verdi.

Hayri'nin kovulduğunu öğrenen Feride, planını uygulamaya koydu ve Nalan'dan onu yıkamasını istedi.

Vasiyetimdir ölünce de beni sen yıkayacaksın. Başkasını istemiyorum

FERİDE, NALAN'I AĞLATTI

Nalan'ı Hayri'den uzak tutmak için elindeki son kozu da oynayan Feride, babasından kalan silahla önce Hayri'yi vuracağını sonra da intihar edeceğini söyledi.

"Gökyüzüne bakacağım... Bütün günahlarım için Allah'a yalvaracağım... Bu saatten sonra mahkemelerle uğraşacak gücüm yok. Sonra derin bir nefes alıp kendimi vuracağım... Sonra sıra sana gelecek. Özgür bir Nalan olarak huysuz, huzursuz anneni yıkayacaksın. Tek fark; karşında ölü bedenim olacak. Sonsuza dek benden kurtulmuş olacaksın."

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CANA'YA KÖTÜ SÜRPRİZ

Cana, Gülcihan'ın yönlendirmesi ile Bebek'teki ev için Cavit'i aradı. Cavit, ev işinin hallolduğunu kalan son imzalar için buluşmaları gerektiğini söyledi. İkili buluşmak için sözleşti.

Cavit, Cana'ya dünyanın başka bir ülkesinde sıfırdan hayat kurabilmesi için teklif sundu. Türkiye'de kalmaya devam ederse görünmez kazaya kurban gidebileceğini söyleyerek onu tehdit etti.

NALAN, KONAĞA GERİ DÖNDÜ

Eşyalarını toplamak için Koroğlu Konağı'na giden Hayri, çalışanlarla tek tek vedalaştı.

Nalan'a ulaşmaya çalışan Hayri, onun annesi ile birlikte konağa döndüğünü gördü.

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Nalan'ın geri dönüşü Koroğlu Ailesini de şoke etti.

SOSYAL MEDYA CAMDAKİ KIZ'I KONUŞTU

*Hayri'nin Nalan'a denk olmadığı gün gibi ortada fakat Nalan için önemli sonuçta kadın ilk defa değer gördüğünü hissetti ilk defa Hayri ile değerli olduğunu hissetti ve bu ona cesaret verdi olay bu

*Feride işi biliyor. şu kadının yakın planda çekilen kırışıklıkları , mimikleri hastayım Feride senin karakterine...

* Bölüm olağanüstü güzeldi yaa harikaydı harika!!! Tüm sahneler şahaneydi.

* Nalan'ın geri dönmesine bir tek ben çok sevinmiş olamam dimi?

* Feride, Hayri’den kurtuldum zannediyor ama onları daha bağladı birbirine.

* Hayri'ye de Nalan'a da üzüldüm ama bu ayrılık onları daha da bağlayacak eminim. ne olursa olsun bu aşkı yaşamayı hak ediyorlar.

* Bu nasıl oyunculuk, bu nasıl oynamak. Muhteşemsiniz!

* Nalan ve Feride der susarım.