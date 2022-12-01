Feride hayatının şokunu yaşadı... Nalan ve Hayri el ele

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

FERİDE, BİLLUR'UN YALAN SÖYLEDİĞİNİ ÖĞRENDİ

Sedat'ı terk eden ve kendisine yeni bir gelecek kurmayı planlayan Nalan, Hayri'nin evine gitti. Billur'un Nalan konusunda yalan söylediğini anlayan Feride, kızını aramaya başladı.

Billur'a giden Feride, Nalan'ın evde olmadığını görünce çıldırdı.

BİLLUR, FERİDE'NİN GAZABINA UĞRADI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Feride'nin halini gören Muzaffer, Hayri'yi arayarak Nalan'ı görüp görmediğini sordu. Önce Nalan'ı görmediğini söyleyen Hayri, Feride'nin polise gideceğini öğrenince birlikte olduklarını kabul etti.

NALAN PANİK OLDU

Annesinin Billur'un yanında olduğunu öğrenen Nalan, panikle eve döndü.

Haberin Devamı

'Gecenin bu saatinde leş gibi içki kokuyorsun, hiç utanmıyorsun değil mi?' diyen Feride, Nalan'a tokat attı. Nalan'ı köşke döndürmeye çalışan Feride, bir kez daha ret cevabı aldı.

BENİM BÜYÜTTÜĞÜM NALAN BU DEĞİL - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kim bu ayndaki? Benim yetiştirdiğim, tanıdığım Nalan değil!

Feride'nin hesap sorduğu sırada Hayri'den gelen mesaj Nalan'ı zor durumda bıraktı.

Koroğlu Köşkü'nde yaşanan gerilim Rafet ile Gülcihan arasındaki krizi bitirdi. İkili boşanmaktan vazgeçti.

'Sen olmasan ben Rafet Koroğlu olamam. Ben ne yaptıysam senin sayende yaptım.'

'SİZ BENİMLE BAŞ EDEBİLİR MİSİNİZ?'

Sedat'ı arayan Cana beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Sedat'ın resti Cana'yı biraz daha bileyledi.

SEDAT'TAN CANA'YA REST - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Gülcihan'ın karşısına çıkan Cana, ona Bebek'teki evi alması için baskı yaptı. Aksi halde basının karşısına çıkıp olanları anlatmakla tehdit etti.

Nalan'ı kendi yöntemleri ile korumaya çalışan Feride, yalıyı bağışlamak için kızından imza aldı.

FERİDE, YALIYI BAĞIŞLADI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ailesinden Cana konusu halletmelerini isteyen Sedat, Nalan'ı eve getireceğini söyledi.

Muzaffer, konuşmak için Hayri'yi odasına çağırdı. Muzo, sevgilisinin ailesi ile sorun yaşadığını söyleyen Hayri'ye bir dizi nasihatte bulundu.

GÜLCİHAN, CAVİT'TEN YARDIM İSTEDİ

Cana'nın şantajıyla köşeye sıkıştığını hisseden Gülcihan, Cavit'ten onu ailesinden uzakşatırması için yardım istedi. Önce Gülcihan'a 'emin misin' diye soran Cavit 'Sen bunu olmuş bil' dedi.

Haberin Devamı

'2,5 SENEDE BENİ BU KADAR TANIMIŞ!'

Hayri,Nalan ile birlikte vakit geçirmek için Billur'un evine gitti. Tam o sırada çiçekçi Sedat'ın 'Seni çok seviyorum aşkım. Ne olur beni affet' notuyla gönderdiği gül buketini eve getirdi.

Nalan, notu okur okumaz çiçekleri çöpe attı.

Hayri, Nalan ve Billur'un birlikte yediği akşam yemeği sarhoş bir şekilde kapıya dayanan Sedat'ın naraları ile bölündü.

Etrafa rezil olmaktan korkan Nalan, Sedat'ı eve aldı.

SON PİŞMANLIK NEYE YARAR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ayakta durmakta zorlanan Sedat'ın uyuya kaldığını gören Hayri, 'Ben senin kadar nezaketli olamayacağım. Onunla aynı havayı solumak da istemiyorum' dedi ve sinirli bir şekilde evden çıktı.

Haberin Devamı

'Ben eve gidiyorum, sen de rahat rahat ilgilenirsin'

HAYRİ VE NALAN EL ELE

Dizinin final sahnesinde;

Nalan, bulduğu kiralık evleri görmek için emlakçı ile buluşmaya gitti. Onun hareketlerinden şüphelenen Feride, kızının peşine düştü. Hayri de Nalan'dan dakikalar önce evdeki yerini aldı.

Feride, gelecek planları yapan Nalan ve Hayri'yi el ele görünce büyük şok yaşadı.