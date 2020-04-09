Ferhunde Hanım oyuncuları kimdir? Sevilen dizi Ferhunde Hanım ve Kızları oyuncuları
Nostaljik dizi Ferhunde Hanım ve Kızları, oyuncuları ile yeniden gündemde yer alıyor. Usta oyuncuların oyuncu kadrosu içerisinde yer aldığı Ferhunde Hanım ve Kızları, eğlenceli sahneleri ile evleri şenlendiriyor. Peki, Ferhunde Hanım ve Kızları oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, TRT ekranlarında izleyicisiyle buluşan efsane dizi Ferhunde Hanım ve Kızları oyuncuları hakkında detaylı bilgiler
Melek Baykal, Güven Hokna ve Beyhan Saran gibi duayen isimlerin bir arada olduğu Ferhunde Hanım ve Kızları oyuncuları arasında pek çok isim yer alıyor. Çok geniş bir kadroya sahip olan Ferhunde Hanım ve Kızları oyuncuları dizinin yeniden ekranlarda yer almasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Peki, Ferhunde Hanım ve Kızları oyuncu kadrosu içerisinde kimler yer alıyor? İşte, o isimler ve dizi hakkında bazı bilgiler
FERHUNDE HANIM VE KIZLARI OYUNCULARI
Ferhunde Hanım ve Kızları oyuncuları ve bazı isimlerin canlandırdığı karakter isimleri şu şekilde;
Müjgan- Hülya Gülşen Irmak
Suzi- Güven Hokna
Ferhunde Hanım- Beyhan Saran
Behzat-Baykal Saran
Nermin-Melek Baykal
Nevzat-İpek Çeken
Şükufe-Meral Niron
Nejla-Hatice Aslan
Bülent-Şahap Sayılgan
Tufan-Volkan Ünal
Cennet-Emine Altuğ Yılmaz
Çocuk Bakıcısı-İnci Türkay
Konservatuar öğrencisi Yonca- Simge Selçuk
Kiraz-Leyla Okay Coumbassa
Can-George Can Fenn
Zübeyir- Nusret Şenay
Deniz Güvenç
Cengiz Sezgin
Gül Gökçe
Turan Günay
Sinan Albayrak
Füsun Günuğur
Erdoğan Aydemir
Soydan Soydaş
Emel Göksu
Devran Volkan Alkan
Özge Özder
Fatma Öney
Yurdaer Okur
Burak Tamdoğan
Yiğit Arı
Dilek Çelebi
Aslıhan Kandemir
Ayşe Nil Şamlıoğlu
Turgay Tanülkü
FERHUNDE HANIM VE KIZLARI KONUSU
Ferhunde Hanımlar, 1993-1999 yılları arasında yayınlanan Türk televizyon dizisi. Başrollerinde Beyhan Saran, Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal ve Şahap Sayılgan'ın yer aldığı ekranların uzun soluklu ve günlük yayınlanmış televizyon dizilerindendir. İlk yıllarında TRT 1'de Ferhunde Hanım ve Kızları adıyla yayınlanmış, İnterstar'a geçmesiyle birlikte Ferhunde Hanımlar adını almıştır. 22 Mayıs 2012 tarihinde Melek adlı sabah programında Ferhunde Hanımlar ekibi uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelmişlerdir.
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