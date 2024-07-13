Ferhat Göçer'den Kıbrıs marşı

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Sanatçı, hem harekâtın kahramanlarını anmak hem de Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesini onurlandırmak amacıyla hazırladığı esere “50. Yıl Şafak Marşı” adını verdi.



UNUTMAMALIYIZ



Göçer, marşı ilk kez 19 Temmuz’da Kıbrıs’ta düzenlenecek Şafak Nöbeti Konseri’nde, 80 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde seslendirecek. Sanatçı, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu tarihi günün yıldönümünde, Kıbrıs’ta marşımı seslendireceğim için çok heyecanlıyım. Bu marşı bestelerken yoğun bir araştırma sürecinden geçtim ve duygulu anlar yaşadım. Marşı, mücahitlerin ve Mehmetçiklerin mücadelesini anlatmak için besteledim. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın üzerinden tam yarım asır geçti. Uzun yıllar geçse de bu mücadeleyi unutmamalı, gelecek nesillere aktarmalıyız. Umuyorum ki bu acılar bir daha yaşanmaz. Barış hayatımızdan eksik olmasın.”