Ferhat Göçer: Yapay zeka müzisyenleri işinden edecek

#Yapay Zeka#Müzik Sektörü#Telif Hakları
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 08:05

Ferhat Göçer önceki gün Etiler’deydi. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’nin (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı olan Göçer, yapay zekânın müzik sektörüne verdiği zararı anlattı:

“Yasa değişikliği yapılması gerekiyor. Yapay zekâ müzisyenleri işinden edecek korkunç bir yere doğru gidiyor. Yapay zekânın taklit ettiği eserlerin telifini almak istiyoruz. Bir yıl içerisinde de dünya genelinde 8 milyar dolara varan değer kaybı oldu. Artık her 10 müzisyenden sadece 2’si müzik yaparak hayatını kazanabiliyor.”

Öte yandan şarkıcı, Dünya Kupası’na katılacak Milli Takım’a yapılacak marş hakkında şunları söyledi:

“Herkesin gönlünde Milli Takım marşını milyonlarla söylenme arzusu vardır. Futbol Federasyonu’yla planlayarak yapmak gerekiyor. Bu durumu magazin malzemesine dönüştürmemeli. Mutlak yeni jenerasyondan birinin şarkı yapması lazım. Fakat çok geç kaldık.”

