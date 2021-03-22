Ferhan Tetik’e ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı’daki Ferhan Tetik olayının detayları

İznik ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesinden Yalova'ya taşınan ve bir süredir Yalova'da ikamet eden tır şoförü Ferhan Tetik, 5 gün önce evden çıkarak bir daha geri dönmedi.

Aile ve yakınlarının her yerde aradığı 2 çocuk babası Ferhan Tetik'in yaklaşık 6 ay önce çalıştığı işten çıkarıldığı ve işsiz kaldığı için bunalıma girdiği iddia edilirken, çevresindeki bazı tanıdıklarına, zaman zaman intihar etmeyi düşündüğünü söylediği ileri sürüldü. İntihar söylemlerini duyan çocukları ve ailesi Ferhan Tetik'in canından endişe ettiklerini belirtti.

Ferhan Tetik’in kaybıyla ilgili yakınları, tartıştığı ikinci eşinden şüpheleniyor. Ferhan Tetik’in ilk eşinden olan oğlu, babasının Hülya Hanım uğruna kendilerini terk ettiğini söyledi.

Tetik'in kaybıyla ilgili yakınları, tartıştığı eşinden şüpheleniyor.

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