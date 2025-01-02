Ferdi Tayfur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yaktı beni...

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HÜLYA KOÇYİĞİT

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat haberini üzüntüyle öğrendim.Bu mübarek günde aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur, yorumladığı şarkılarıyla, besteleriyle yaşamaya devam edecek… Kendisine Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum.

MAHSUN KIRMIZIGÜL





Ferdi Tayfur’un ölümünü az önce öğrendim. Çocukluğumdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. “Son Sabah” filmini izledikten sonra günlerce etkisinden çıkamamıştım. Şarkılarıyla acımıza ortak olan, filmleriyle bizi büyüten o büyük usta artık yok. O, sadece bir sanatçı değil, dertlerimizin sesi, umutlarımızın tercümanıydı. Hayatın hüznünü ve umudunu onun sesiyle öğrendik. Şimdi bir de vedayı öğreniyoruz. Güle güle, büyük sanatçı… Seni ve bıraktığın izleri asla unutmayacağız. Sen gittin ama sesin ve eserlerin hep bizimle yaşayacak.

SEVİM EMRE

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Her zaman saygınla Orhan Baba'ya sevgi dolu anılar bıraktın. Nurlarda uyu. Hak yolun aydınlık, mekanın cennet olsun sevgili Ferdi Tayfur... Tüm sevenlerine sabırlar diliyorum...

FEDON





Ferdi Abi seninle sahne paylaşmak benim için şerefti...Yerin zor dolar. Mekanın Cennet olsun

ALİ ATAY

Yaktı beni...

BEHZAT UYGUR

Onu kaybetmek, koskoca bir dönemin vedası gibi… Mekanın cennet olsun...

SİNAN ÖZEN





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Türk müziğinin usta ismi, gönüllerimize taht kuran büyük sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisi, unutulmaz eserleri ve samimi duruşuyla her zaman kalbimizde yaşamaya devam edecek. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

ÇİĞDEM TUNÇ





Çok üzgünüm..Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah, sabır diliyorum tüm sevenlerine ve ailesine. Edepli,ciddiyetli,disiplinli ne muhteşem bir sanatçıydı.

Artık "Başladı Gönlümüzde,Hasret Sancısı"..

Başımız sağolsun..

NİLÜFER

Az önce vefatını öğrendim. Çok üzüldüm. Ferdi Bey ile bir Avrupa turnesinde birlikteydik. Kulaklığını kulaklarına takar üstünde çalıştığı şarkılarını dinlerdi. Az konuşurdu, çok saygılı, çok efendi ve mütevazi biriydi. Konserlerde Ferdi, Ferdi sesleriyle inlerdi, yıkılırdı alkıştan koca salon. Bir daha karşılaşmadık hiç, konuşmadık. Bugün alınca vefat haberini onu böyle anmak, rahmet dilemek istedim. Huzur içinde uyu Ferdi Baba.

DEMET AKALIN

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Birbirinden unutulmaz eserleriyle Türk müziğinin dev isimlerinden Ferdi Tayfur’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz..

Baba'ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet olsun...

YALÇIN DÜMER

Bir dönem bitti. Çok severdim. İnsandı... Abiydi...Hiç unutmuyorum 'Batan Güneş' filmini izlemek için okulu kırmış iki saat sıra beklemiştik. Sonra Abi kardeş olduk rüya gibi...

DENİZ PULAŞ

Allah rahmet eylesin...

GÖKHAN TEPE

Arabeskin en kıymetli sanatçılarından Ferdi Tayfur'un acı haberini aldık. Çok üzgünüm , Allah mekânını cennet etsin… Kıymetli ailesine , sevenlerine baş sağlığı dilerim. Ülkemizin başı sağolsun…Asla unutulmayacaksın…

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ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Biz de özleyeceğiz, biz de …. Yattığınız yer incitmesin …. Huzurla uyuyunuz ….

Bir garip ölmüşte yasına geldim… Geldim emmoğlu…. Güle güle emmoğlu

RAFET EL ROMAN

Arabesk Müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. bir sürü şarkısıyla çocukluk yıllarımdan bu günlere dokunan bu büyük sanatçı, ismi ve eserleriyle her zaman kalbimizde yaşayacak. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun.

NADİDE SULTAN

Ferdi abi…Ferdi baba…Ferdi Tayfur… Çok kıymetli büyüğümüz; sesiyle, bestleriyle bir nesli değil, birkaç nesli büyüten, şarkılarıyla içimize işleyen büyük sanatkar Ferdi Tayfur vefat etti. Çok üzgünüz.

Çok insan gözyaşı döküyor şu anda.

Bir gün, bişeye kırıldığında, uçakta bana sahnede görürler demişti. O gün anladım. Ondan önce çıkan hiç kimse şarkı söyleyemiyordu Ben dahil Çünkü hayranları o kadar çok Ferdi Tayfur’un ismini haykırıyordu, o kadar kalabalıklardı ki, kemdi sesini bile duyamıyordun. O kadar sevilmek çok az sanatçıya nasip olur. İnşaallahh bunu bilerek gözlerini yumdun Ferdi abi.

Kalbimizde derin bir iz bıraktın. Rabb’im rahmetiyle kucaklasın. Sevenlerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.

SÜHA UYGUR

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Şimdi şarkıları kaldı bize. Mekanın cennet olsun Ferdi baba.

SONER ARICA

İlk Almanya konserime onun kadrosunda çıktım, ve Adana’da film festival final konserini birlikte yaptık;

iki konserin de kariyerim ve anılarım arasında çok önemli yeri var, çok şefkatli yaklaşmıştı yolun başındaki heyecanlı halime…

o konserlerde müzikseverler üzerindeki etkisine yakından ve çok etkilenerek şahit oldum…

şarkıları arabesk dinlemem-sevmem diyenlerin bile anılarına fon müziği oldu, marş gibi söylenen çok sayıda şarkının büyük ustasının mekanı cennet olsun; aramızdan ayrılışından etkilendim, üzgünüm….