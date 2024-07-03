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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a icra şoku

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#Tuğçe Tayfur#Ferdi Tayfur#Muhammet Aydın
Ferdi Tayfurun kızı Tuğçe Tayfura icra şoku
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 09:31

Geçtiğimiz ağustos ayında Muhammet Aydın’la evlenen Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, haciz şoku yaşadı. Alacaklılarıyla mahkemelik olan çiftin Zekeriyaköy’deki evine önceki gün icra memurları gelerek eşyalarına el koydu.

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FERDİ Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, üçüncü evliliğini geçtiğimiz ağustos ayında Muhammet Aydın’la yapmıştı. Birkaç hafta önce kızlarını kucağına alan çift, haciz şoku yaşadı.

İddiaya göre Muhammet Aydın, kullanım için kiraladığı lüks aracı, sahibinden vekalet alarak başka bir kişiye sattı. Muhammet Aydın, aracın bedeli olan tutardan geriye kalan 675 bin TL’yi araç sahibine ödemedi.

Araç karşılığı verdiği senetler sahte çıkan Aydın, alacaklıların aramalarına ise cevap vermedi.

Bunun üzerine araç sahibi, Muhammet Aydın’ı mahkemeye verdi. Alacaklılarıyla mahkemelik olan Aydın ve Tuğçe Tayfur’un Zekeriyaköy’deki evine önceki gün icra memurları geldi. Tuğçe Tayfur, karşısında icra memurlarını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Tayfur, icra memurlarının eve girmesine izin vermeyince devreye bu kez jandarmalar girdi.

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Tuğçe Tayfur’un evden ayrılmasının ardından jandarma ve icra memurları evde işlemleri gerçekleştirdi.

Ferdi Tayfurun kızı Tuğçe Tayfura icra şoku

Eksperler tarafından incelenen Muhammet Aydın ve Tuğçe Tayfur’a ait lüks marka saatlerin sahte olduğu öğrenildi

Ben karışmıyorum dava açın lütfen

Araç sahibi parasını alamayınca Tuğçe Tayfur’un annesi Necla Nazır’la iletişime geçti. Necla Nazır, “Ben karışmıyorum oğlum, aklım da ermiyor. Alacaklıysanız dava açın lütfen” diye yanıt verdi. Tuğçe Tayfur ise iddiaları kabul etmedi ve şunları söyledi: “Ben tatildeyim, annem evde. Öyle bir şey olsaydı haberim olurdu.

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#Tuğçe Tayfur#Ferdi Tayfur#Muhammet Aydın

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