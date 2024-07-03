Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a icra şoku

Haberin Devamı

FERDİ Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, üçüncü evliliğini geçtiğimiz ağustos ayında Muhammet Aydın’la yapmıştı. Birkaç hafta önce kızlarını kucağına alan çift, haciz şoku yaşadı.

İddiaya göre Muhammet Aydın, kullanım için kiraladığı lüks aracı, sahibinden vekalet alarak başka bir kişiye sattı. Muhammet Aydın, aracın bedeli olan tutardan geriye kalan 675 bin TL’yi araç sahibine ödemedi.

Araç karşılığı verdiği senetler sahte çıkan Aydın, alacaklıların aramalarına ise cevap vermedi.

Bunun üzerine araç sahibi, Muhammet Aydın’ı mahkemeye verdi. Alacaklılarıyla mahkemelik olan Aydın ve Tuğçe Tayfur’un Zekeriyaköy’deki evine önceki gün icra memurları geldi. Tuğçe Tayfur, karşısında icra memurlarını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Tayfur, icra memurlarının eve girmesine izin vermeyince devreye bu kez jandarmalar girdi.

Haberin Devamı

Tuğçe Tayfur’un evden ayrılmasının ardından jandarma ve icra memurları evde işlemleri gerçekleştirdi.

Eksperler tarafından incelenen Muhammet Aydın ve Tuğçe Tayfur’a ait lüks marka saatlerin sahte olduğu öğrenildi

Ben karışmıyorum dava açın lütfen

Araç sahibi parasını alamayınca Tuğçe Tayfur’un annesi Necla Nazır’la iletişime geçti. Necla Nazır, “Ben karışmıyorum oğlum, aklım da ermiyor. Alacaklıysanız dava açın lütfen” diye yanıt verdi. Tuğçe Tayfur ise iddiaları kabul etmedi ve şunları söyledi: “Ben tatildeyim, annem evde. Öyle bir şey olsaydı haberim olurdu.