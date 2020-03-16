Ferdanur Doya Doya Moda’dan neden ayrıldı, elendi mi? Açıklama yaptı

Ferdanur Başaran'ın Doya Doya macerası sona erdi. Programın jüri üyelerinden Kemal Doğulu'nun yarışmacılardan Ferdanur'un elendiğini duyurması ardından yarışmacıdan açıklama geldi. İşte Ferdanur Başaran'ın ayrılık açıklaması:

"Evet arkadaşlar Tv8 Doya Doya Moda programı ile yollarımızı ayırdık. Bulunduğunuz her ortamda bir takım anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Ama tabi ki sizinle ayrılmıyoruz. Biliyorsunuz ben hep sizinleyim. Mankenlik ve modellik yaptığım için diyorsunuz ya ‘Ferdanur her yerdesin’ evet her yerdeyim ve her zaman her yerde olacağım. Şimdilik sadece ekranda olmayacağım. 77 gündür ekrandayım ve bu kadar kısa bir sürede iyi ki bu kadar geniş bir kitleye hitap edebildim. İyi ki tanındım ve iyi ki sizleri tanıdım. Bu yol benim için farklı bir deneyimdi ve iyi ki yaşadım. Şimdi yeni yoluma açtığım butiğimde, mesleğimde ve yeni projelerimde devam edeceğim. Bu yol bana inanılmaz güzel insanlar kazandırdı. Bi kitle beni kibirli, egolu SİNSİRELLA olarak değerlendirse de ben kendimi çok iyi yansıtabildiğimi ve birçok insanın benden birşeyler öğrendiğini, kendi hayatlarına bir pay çıkarabildiğini düşünürüyorum. İnanın hayatta istediğinizi açık bi şekilde söyleyebilmek, hayır demeyi bilmek ve kendi doğrunuzu savunmak en büyük özgürlük. Dik başlıyım, sertim, emir kipiyle nefes al deseler almam! Çünkü böyle daha özgürüm... Sizi değersiz ve mutsuz hissettiren her mekan ve kişiyi terk etmeye hakkınız var.

Seven, sevmeyen herkese teşekkürler."



