Ferah Zeydan'dan şaşırtan sevgili açıklaması: Şarkılarımı daha duygulu okumak için aldattım

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Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan Ferah Zeydan ardından Sinan Akçıl ile birlikte “Şarttır Şarttır” parçasına imza atmış ve adını geniş kitlelere duyurmuştu. Daha sonra verdiği kilolarla adından söz ettiren Ferah Zeydan uzun bir süre sonra 2.Sayfa programında ortaya çıktı. Zeydan’ın özellikle “şarkılarımı daha duygulu okumak için sevgilimi aldattım” sözleri çok konuşuldu. Eski sevgilisinin bu durumdan haberi olmadığını belirten Zeydan'ın açıklaması sosyal medyada da çok konuşuldu.

FERAH ZEYDAN KİMDİR?

Ferah Zeydan, 20 Şubat 1994 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin’de bir çok amatör konser veren Ferah Zeydan, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.



Çok küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan Ferah Zeydan, sokak müzisyenliği yaparak tüm Mersin halkı tarafından tanıdı. Star TV ekranlarında yayınlanan X Faktör Star Işığı programıyla hayatı değişti.



Yarışma sayesinde Suriye’de yaşayan ve uzun zamandır göremediği babasıyla yan yana geldi. Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle geniş bir kitleye ulaştı. Ferah Zeydan

Emre Aydın'ın yapımcılığında çıkarttığı şarkılarla da büyük beğeni topladı.