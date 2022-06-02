Fenomen Zeynep Buse Korkmaz: Bir koltukta 1,5 yÄ±l yaÅŸadÄ±m

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TikTok alemini nasÄ±l yÃ¶netiyorsunuz? BugÃ¼n birisi canlÄ± yayÄ±n aÃ§arak seninle ilgili konuÅŸabilir. Instagram, YouTube gibi mecralara gÃ¶re TikTokâ€™ta daha Ã§ok canlÄ± yayÄ±n ve iÃ§erik var.

Â GerÃ§ekten Ã§ok ÅŸeffaf bir uygulamayÄ±z biz. Instagram ve YouTube fenomenleri gibi deÄŸiliz. TikTok Ã§ok ÅŸeffaf. Evet, sevginin en derinden hissedildiÄŸi bir platform. Mesela ÅŸu an bir canlÄ± yayÄ±n aÃ§Ä±lÄ±p benimle ilgili aÃ§Ä±klamalar yapÄ±lÄ±yor olabilir ama aynÄ± zamanda sevgiyi de hissedebildiÄŸiniz bir platform. Bunun bÃ¶yle olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ben, Instagramâ€™da da aynÄ± ÅŸekilde gÃ¼zel bir kitleye sahibim ama asla Instagram fenomenleri ile bire bir tutulduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum.

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Takip ettiÄŸin ve beÄŸendiÄŸin Instagram fenomenleri var mÄ±? KeÅŸke onun gibi olabilsem dediÄŸin bir isim var mÄ±?

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Åžeyda ErdoÄŸan. GerÃ§ekten Ã§Ä±ldÄ±rÄ±yorum.

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Instagramâ€™da Ã§ok cringe bulduÄŸun isimler var mÄ±?

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KiÅŸisel olarak isim veremem ama Ã§ok fazla var.

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NasÄ±l gidiyor? Neler yapÄ±yorsun?

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Bu ara yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. SÃ¼rekli video Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Åžu aralar TikTok videolarÄ±mÄ± ve reels iÃ§eriklerimi dÃ¼zeltmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m ve profesyonel videolara geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in tek bir videomun Ã§ekim aÃ§Ä±sÄ±ndan 24 saatimi, montaj aÃ§Ä±sÄ±ndan diÄŸer bir 24 saatimi aldÄ±ÄŸÄ± oluyor. 5 dakikada da bir TikTok videosu Ã§ektiÄŸimi biliyorum ama daha iyisini Ã§ekmek iÃ§in 4 gÃ¼nÃ¼mÃ¼ de alabiliyor. Reels iÃ§eriklerimden biri 4 gÃ¼nÃ¼mÃ¼ almÄ±ÅŸtÄ± ve 4 gÃ¼n boyunca terasta video Ã§ekmek iÃ§in Ã§abaladÄ±m.

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1 dakikalÄ±k iÃ§erik iÃ§in mi Ã§abaladÄ±n?

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9 saniye. 4 gÃ¼n terasta beklemiÅŸtim.

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Bir video ile meÅŸhur olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸin video hangisiydi?

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Ben, TikTokâ€™a ilk video attÄ±ÄŸÄ±m gÃ¼n 50 bin takipÃ§im oldu. Bu, Ã§ok basit bir dublaj videosu idi. O zamanlar garsondum. Mesai saatim baÅŸlamadan 40 dakika kadar Ã¶nceydi. Evden Ã§Ä±kmadan Ã¶nce Ã§ok basit bir dublaj videosu Ã§ekip iÅŸ yerime gitmiÅŸtim. Videoyu iÅŸ yerimde paylaÅŸtÄ±m. Gece tekrar TikTok hesabÄ±ma girdiÄŸim zaman 50 bin takipÃ§im olduÄŸunu gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼m. AslÄ±nda hepimiz en basitten baÅŸlÄ±yoruz. Ã–nemli olan bir yerden sonra kendini geliÅŸtirmek. Åžu anda baktÄ±ÄŸÄ±m zaman cringe iÃ§erikler Ã¼rettiÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Ã‡ok uzun zamandÄ±r bunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum.

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Cringe olma konusu, kiÅŸiden kiÅŸiye deÄŸiÅŸebilir mi yoksa Ã§ok net midir?

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Benim ÅŸu an TikTok, Instagram ve YouTubeâ€™da takipÃ§im var ve bunlara gÃ¶re iÃ§erik Ã¼retiyorum. YouTubeâ€™a ayrÄ±, Instagramâ€™a ayrÄ±, TikTokâ€™a ayrÄ± iÃ§erik Ã¼retiyorum. Ama cringe olarak da devam edenler var. GerÃ§ekten TikTokâ€™ta 4-5 tane sayabileceÄŸim isimler var. Bunlar cringe ve onlarÄ± bu ÅŸekilde kabullendik biz. TikTokâ€™ta bu ÅŸekilde kabullendi. Onlar, bizim iÃ§in cringe iÃ§erik Ã¼reticisi. Bu ÅŸekilde fenomen olanlar da var.

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Ã–rnek verebilir misin?

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Semih Varol var. Kendisini ÅŸahsi olarak tanÄ±rÄ±m ve severim. GerÃ§ekten Ã§ok cringe. Ama bu ÅŸekilde iÃ§erik Ã¼retiyor.

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Garsonluktan bu zamana kadar geÃ§en sÃ¼reÃ§ nasÄ±ldÄ±?

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Ã‡ok zordu.

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O gÃ¼nlerden Ã¶zlediÄŸin bir duygu var mÄ±?

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Evet, var. Ben, yediÄŸim yemeÄŸi bile ikiye bÃ¶lÃ¼p bunu da akÅŸam yemem lazÄ±m diyordum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunu ÅŸu an yersem akÅŸama aÃ§ kalacaÄŸÄ±m ve Ã¶demem gereken taksiti Ã¶deyemeyeceÄŸim akÅŸama da aÃ§ kalmamak iÃ§in. BÃ¶yle bir koltukta 1,5 yÄ±l yaÅŸadÄ±m.

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Restorana gittiÄŸin zaman orada Ã§alÄ±ÅŸan arkadaÅŸlara yaklaÅŸÄ±mÄ±n, diÄŸer insanlara gÃ¶re daha farklÄ±dÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sen onu tecrÃ¼be ettin ve empati kurabiliyorsun.

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ArkadaÅŸ ortamÄ±mda ya da bir dateâ€™e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±m zaman karÅŸÄ± tarafta tek incelediÄŸim ÅŸey, o Ã§alÄ±ÅŸanla olan iletiÅŸimidir. GerÃ§ekten o kadar titizim ki bu konuda. Kendi kÄ±z arkadaÅŸÄ±mÄ± dahi bu ÅŸekilde seÃ§erim.

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Ne yapmak istiyorsun?

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Åžu sÄ±ralar kendi iÅŸletmemi aÃ§mak iÃ§in uÄŸraÅŸÄ±yorum. KÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n bakÄ±mlarÄ±nÄ± yapmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum bu sÄ±ralar. GÃ¼zellik merkezi denemez. Ã‡ok klasik olabilir gÃ¼zellik merkezi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§oÄŸu fenomenimiz, biraz para kazandÄ±ktan sonra ben gÃ¼zellik merkezi aÃ§ayÄ±m diyor.

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Seninki nasÄ±l bir ÅŸey olacak?

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Benimki bir tÄ±k daha rahatlama merkezi olacak. Masaj yaptÄ±rmak isteyen, manikÃ¼r - pedikÃ¼r yaptÄ±rmak isteyen, dÃ¶vme yaptÄ±rmak isteyen kiÅŸiler gelebilecek.

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En son en Ã§ok hÃ¼zÃ¼nlendiÄŸin bir anÄ± paylaÅŸabilir misin?

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Ã‡ok yakÄ±n bir zamanda eski dostumu kaybettim. Ã‡ok yakÄ±n bir arkadaÅŸÄ±m vefat etti. O da sosyal medya fenomeniydi.

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En son en Ã§ok neye hayÄ±r dedin?

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Bir dateâ€™e hayÄ±r dedim. Ama sosyal medya ile alakalÄ± olan biri deÄŸil; no name biri. Ã‡ok hayÄ±r dedim. Eski erkek arkadaÅŸÄ±mdÄ±. Yeniden barÄ±ÅŸmak istedi. Ben de olabildiÄŸince hayÄ±r dedim. Hala hayÄ±r diyorum.

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Neden hayÄ±r diyorsun?

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BitmiÅŸse bir ÅŸey vardÄ±r ve bitmiÅŸtir. AynÄ± kitabÄ± okumaya hiÃ§ gerek yok.

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En son en Ã§ok neye ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±n?

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GerÃ§ekten insanlarÄ±n Ã§ok nankÃ¶r olabileceÄŸine ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Ä°nsanlar, bazen Ã§ok vefasÄ±z oluyor. Sen bana bir iyilik yapsan ya 40 yÄ±l o iyiliÄŸine karÅŸÄ±lÄ±k vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±m ya da o iyiliÄŸi hatÄ±rlarÄ±m.

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Ona aslÄ±nda Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±r mÄ±sÄ±n?

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AslÄ±nda sen zannediyorsun ki ben onu sana isteyerek yaptÄ±m. Ama Ã¶yle yapmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± sen de biliyorsun. Ben, Ã¶yle bir ÅŸey dÃ¼ÅŸÃ¼nen bir insan deÄŸilim bir kere. Seninle konuÅŸtuÄŸumu ve anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Seni Ã§ok seviyorum, iyi ki varsÄ±n.

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Kendini affettirebileceÄŸin bir andasÄ±n ve seni dinliyor. AnlatÄ±r mÄ±sÄ±n?

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Kendimi affettireceÄŸim hiÃ§bir ÅŸey yapmadÄ±m. Ben, kimseye bir ÅŸey yapmadÄ±m. Kimsenin beni affetmesine gerek yok.

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Diyelim ki birinin kalbini kÄ±rdÄ±n. GÃ¶nÃ¼l alabilir misin?

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YanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey yaparsam Ã¶zrÃ¼mÃ¼ de dilerim. Ã–zÃ¼r dilemesini bilirim ben. Asla Ã¶yle bir egom yok. KarÅŸÄ±mdaki kiÅŸiyi kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ± anlayÄ±p Ã¶zrÃ¼mÃ¼ dilerim, ona sÃ¼rprizler yapÄ±p kendimi affettirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±m.

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AÅŸk var mÄ± sence?

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HiÃ§ aÅŸÄ±k olmadÄ±m hala. Ã‡ok bekliyorum ve olmak istiyorum.

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Sence bÃ¶yle bir duygu var mÄ±?

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Var bence. Bu kadar insan yalan sÃ¶ylÃ¼yor olamaz. AÅŸÄ±k olunca nefesim kesilsin isterim. HiÃ§ yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸeyleri yaÅŸarsam onu anlayabilirim. Åžu an buna hiÃ§bir ÅŸekilde cevap veremem. Ben, hayatÄ±mda bir kere sevdim ve sevmeyi Ã¶ÄŸrendim.

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DilediÄŸin kiÅŸiye, dilediÄŸin bir soruyu 83 milyonun izlediÄŸi bir programda sorma imkanÄ± verildi sana. Bu kim olurdu ve ona ne sorardÄ±n?

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Sosyal medya fenomeni olan eski bir arkadaÅŸÄ±ma sormak isterim. Ã‡ok da saygÄ± duyarÄ±m hala. Beni ezip geÃ§mene deÄŸdi mi?