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Fenomen dizi Arka Sokaklar'a yeni oyuncu
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar”ın 15’inci sezonunda Perihan Ünlücan da rol alacak.
Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı “Arka Sokaklar”, sezona kadrosuna kattığı yeni bir isimle başlıyor. Dizide artık Perihan Ünlücan da rol alacak. Oyuncu, avukat Başak rolünde seyirci karşısına çıkacak.
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