Fenomen dizi Arka Sokaklar'a yeni oyuncu

Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı “Arka Sokaklar”, sezona kadrosuna kattığı yeni bir isimle başlıyor. Dizide artık Perihan Ünlücan da rol alacak. Oyuncu, avukat Başak rolünde seyirci karşısına çıkacak.





