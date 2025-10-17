Felicia Sağnak: Annem Arka Sokaklar fanı

Haberin Devamı

Annesi Ukraynalı, babası İtalyan olan Moldova doğumlu Felicia Sağnak, kendini “Gerçekten bir Türk'üm. Türk kültürüyle, Türk insanlarıyla büyüdüm” sözleriyle tanımlıyor. Annesinin sıkı bir Arka Sokaklar fanı olduğunu söyleyen oyuncu, “Annem Ukraynalı olduğu için Türkçe öğrenmek için Arka Sokaklar izlemeye başlamış ve 20 yıldır düzenli izliyor. Polisiye hikayeleri çok sever. Dizinin en sıkı takipçilerinden biri” diyor.



Beste Sırapınar’ın Youtube programına konuk olan Felicia Sağnak, yeni sezona dair tüyolar da verdi: “Kadroya yeni isimler dahil oldu. Onlardan biri de Sarp Levendoğlu’nun oynadığı Bozo karakteri. Merve'nin ona empati duyması, onu anlamaya çalışması, onun içini görmeye çalışmasına tanık olacağız. Onun dışında Arka Sokaklar’da izleyicileri duygu dolu, sürprizli ve bol aksiyonlu bölümler bekliyor.”Merve karakterinin kendisinden daha soğukkanlı olduğunu belirten Felicia Sağnak, “Merve duygularıyla değil, mantığıyla hareket ediyor” deyip ekliyor: “Onun azmi ve kararlılığı bana da cesaret vermeye başladı” diye konuştu. Setin en komik ismi olarak Özgür Ozan, nam-ı diğer Hüsnü Çoban’ı işaret eden Felicia Sağnak, Arka Sokaklar’ın en’lerini de açıkladı. Güzel oyuncuya göre setin en duygusal ismi Ebru Cündübeyoğlu. En disiplinlisi Zafer Ergin. En çalışkanı Oya Akar, en iştahlısı ise Burak Satıbol.D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam Kanal D’de.