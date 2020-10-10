Federico Lauri kimdir?
TLC ekranlarında yayınlanan programlardan biri de Federico’nun Güzellik Salonu programı oldu. Programda İtalyalı ünlü kuaför Federico Lauri’nin sınırsız hayal gücüyle, birbirinden çılgın ve yaratıcı saç modelleri ortaya çıkıyor. Peki, Federico Lauri kimdir?
Federico Lauri, 5 Ekim 1989'da tarihinde Roma’da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren bebekler için saç stilleri yaratmaya başladı ve hayali başarılı bir saç stilisti olmaktı. Parlak kariyerine çok genç yaşta başladı ve 18 yaşına geldikten kısa bir süre sonra Anzio'da ilk salonunu açtı.
İtalya'nın farklı şehirlerinde güzellik salonu açan Federico Lauri'nin ayrıca şampuan ve saç uzatma ürünlerinden oluşan kendisine ait bir markası var.
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