Federico Lauri kimdir?

Federico Lauri, 5 Ekim 1989'da tarihinde Roma’da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren bebekler için saç stilleri yaratmaya başladı ve hayali başarılı bir saç stilisti olmaktı. Parlak kariyerine çok genç yaşta başladı ve 18 yaşına geldikten kısa bir süre sonra Anzio'da ilk salonunu açtı.



İtalya'nın farklı şehirlerinde güzellik salonu açan Federico Lauri'nin ayrıca şampuan ve saç uzatma ürünlerinden oluşan kendisine ait bir markası var.