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Federasyonun yeni başkanı

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#MSG#MUSİKİ Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği#Ferhat Göçer
Federasyonun yeni başkanı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 10:30

MUSİKİ Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin (MESAM) bir araya gelmesiyle geçen yıl kurulan Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu’nun (MSF) yeni dönem başkanlığına Ferhat Göçer seçildi.

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Görevi devraldıktan sonra açıklamalarda bulunan sanatçı, “1 yıllık süreçte, turizm işletme belgeli konaklama tesislerinin büyük çoğunluğuyla lisans anlaşması yapmayı başardık. Bu, müzik emekçilerinin haklarını koruma konusunda önemli bir adımdı. Önümüzdeki dönemde hedefimiz diğer umuma açık mekânların da lisanslanması” dedi.

TEK ÇÖZÜM BİRLEŞMEK

Edebiyat ve sinema sektörlerine de seslenen Ferhat Göçer, tüm meslek birliklerinin lisanslama alanında tek çatı altında birleşmesi gerektiğini söyledi. Hak sahiplerinin faydasını hedefleyen tüm meslek birliklerinin bu adımı atması gerektiğini ifade eden Göçer, “Bu bir hak mücadelesidir. Buradan tüm meslek gruplarına sesleniyorum. Sinemacılar, oyuncular, edebiyatçılar; tüm meslek grupları olarak birleşelim. Hak mücadelemizi birlikte verelim” dedi.

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#MSG#MUSİKİ Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği#Ferhat Göçer

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