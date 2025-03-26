‘Faturalarını bile nişanlısı ödüyor’ demişlerdi… Aşk pozlarını sildi!

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Bu süre boyunca da durmadan çalıştı, setlerde ter döktü, reklam kampanyalarında yer aldı, adını bilinen bir hale getirip markalaştırmak için didinip durdu.

YILLARDIR BİRLİKTE OLDUĞU NİŞANLISIYLA EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATMIŞTI

Tüm bunlar olup biterken de yanında 2018'den beri birlikte olduğu ve 2022’de nişanlandığı aşkı Jonathan Davino vardı.

Sydney Sweeney bir yandan Hollywood'daki yükselişini sürdürürken bir yandan da uzun yıllardır mutlu bir ilişki yaşıyor hatta evlilik yolunda yürüyordu

Sydney Sweeney ve Jonathan Davino özel hayatlarını meraklı gözlerden uzak tutarak devam ettirdikleri birlikteliklerinde evlilik yolunda sağlam adımlar atmaya devam ediyordu.

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“EV”LENDİLER AMA…

2022 yılının başlarında Sweeney, Westwood mahallesinde 3 milyon dolarlık bir ev aldı. Sonra da nişanlısı Davino ile birlikte Bel Air'de 6,2 milyon dolara bir ev daha aldılar.

Bu evin tadilatı devam ederken çiftin mayıs ayında yapmayı düşündükleri düğünlerini erteledikleri ortaya çıktı. Birlikte bir ev satın alan ve evlilik hazırlığı olarak tadilatına başlayan çiftin ilişkisinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu

AYLAR OLDU YAN YANA GELMEDİLER… EN SONUNDA AŞK POZU DA SİLİNDİ

Davino bu ayın başlarında evdeki tadilata bakarken görüntülendi ancak Sydney Sweeney evine bakmaya bile gitmedi ve çift ocak sonundan beri hiç birlikte görüntülenmedi.

Ayrılık söylentileri alıp başını gitmişken gelen son hamle ise iyice kafaları karıştırdı. Sosyal medyadan pek paylaşım yapmayan Sydney Sweeney en sonunda nişanlısı Jonathan Davino ile öpüştükleri aşk pozunu da sildi. Sydney Sweeney bu ayrılık iddialarını yalanlamak yerine yukarıdaki aşk pozunu Instagram'ından silmeyi tercih etti bu da dedikoduları daha çok alevlendirdi

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“KİRASINI NİŞANLISINA ÖDETİYOR” DEMİŞLERDİ

Sydney Sweeney geçen sene ilişkisiyle ilgili söylentilere sert cevaplar vermiş, hakkında ortaya atılan “Her şeyin parasını nişanlısına ödetiyor” dedikodularına ateş püskürmüştü.

Sweeney sonra da kız arkadaşlarıyla tatile çıkıp bu pozları paylaştı

Genç yıldız verdiği bir röportajda “Ben çok başarılı, bağımsız ve gerçekten çok çalışmış bir kadınım” dedi. Yıldız oyuncu söylenenlerin aksine sadece bütün harcamalarını cebinden karşıladığını bununla da kalmayıp ailesinin geçimini de kendisinin sağladığını söyledi. Genç yıldız için geçen yıl "Kirası dahil her masrafını nişanlısına ödetiyor" söylentileri çıkmış, Sydney Sweeney de bu sözlere ateş püskürmüştü

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“BİR ERKEĞE İHTİYAÇ DUYMADAN BAŞARILI OLABİLİRİM”

“Kirasını bile nişanlısı ödüyor” sözleri karşısında adeta öfkeden deliye dönen Sweeney “Nişanlım benim finansal destekçim değil” demiş ve “Biriyle sağlıklı bir ilişki içinde olabilir ve erkeğe ihtiyaç duymadan da çok başarılı olabilirsiniz. Biz nişanlımla takım arkadaşıyız. Bu işte beraberiz. Ve birbirimizin başarılı olduğunu görmek istiyoruz” sözleriyle söylentilere son vermişti.