Fatoş Güney: Çok kötülüyorlar içim acıyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Gösterim öncesi bir konuşma yapan Güney, ünlü oyuncunun “kadın düşmanı” olarak itham edilmesine tepki gösterdi: “Çatlasanız da patlasanız da Yılmaz Güney büyük bir sinemacı ve halkının efsanesi olarak yaşamaya devam edecek. Onu çok kötülüyorlar. İnternete bakıyorum, içim acıyor. Günlerce hasta yatıyorum. Özellikle bir kadının üzerinden yaşadıklarını gündeme getirerek böyle bir imaj yaratıldı. 16 yıl boyunca yanında olmuş, her derdini paylaşmış, cezaevi yıllarını onunla yaşamış bir kadın olarak önce benim cevabım var; beni ömrünce başının üstünde taşıdı. Eserlerinde kadının toplumdaki yerini sürekli sorgulayan, emekçi bir kadına prensesmiş gibi davranan, ‘Arkadaş’ filminde hayat kadınına şiir okutan adam mı kadın düşmanıydı?”