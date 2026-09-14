×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Fatoş Güney: Çok kötülüyorlar içim acıyor

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Güney#Çirkin Kral#Fatoş Güney
Fatoş Güney: Çok kötülüyorlar içim acıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 07:56

Türk sinemasının ‘Çirkin Kral’ı Yılmaz Güney, 42’nci ölüm yıldönümünde Atlas Sineması’nda düzenlenen etkinlikle anıldı. ‘Arkadaş’ filminin gösterildiği etkinliğe sanatçının eşi Fatoş Güney de katıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Gösterim öncesi bir konuşma yapan Güney, ünlü oyuncunun “kadın düşmanı” olarak itham edilmesine tepki gösterdi: “Çatlasanız da patlasanız da Yılmaz Güney büyük bir sinemacı ve halkının efsanesi olarak yaşamaya devam edecek. Onu çok kötülüyorlar. İnternete bakıyorum, içim acıyor. Günlerce hasta yatıyorum. Özellikle bir kadının üzerinden yaşadıklarını gündeme getirerek böyle bir imaj yaratıldı. 16 yıl boyunca yanında olmuş, her derdini paylaşmış, cezaevi yıllarını onunla yaşamış bir kadın olarak önce benim cevabım var; beni ömrünce başının üstünde taşıdı. Eserlerinde kadının toplumdaki yerini sürekli sorgulayan, emekçi bir kadına prensesmiş gibi davranan, ‘Arkadaş’ filminde hayat kadınına şiir okutan adam mı kadın düşmanıydı?”

Fatoş Güney: Çok kötülüyorlar içim acıyor

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yılmaz Güney#Çirkin Kral#Fatoş Güney

BAKMADAN GEÇME!