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Haber Giriş: 01.12.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

“Fatmagül’ün Suçu Ne?” yeniden ekranda...

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“Fatmagül’ün Suçu Ne?” yeniden ekranda...
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Kanal D’nin başrollerinde Beren Saat, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar ve Fırat Çelik’in yer aldığı, yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, yayında olduğu dönemde izlenme rekorları kıran dizisi “Fatmagül’ün Suçu Ne?” yenidenizleyicisi ile buluşuyor.

Tecavüz mağduru bir genç kızın ve onun etrafında gelişen olayların anlatıldığı dizi, yayınlandığı dönem izleyiciden tam not almıştı.
Sürükleyici hikayesiyle herkesin büyük beğenesini kazanan Fatmagül’ün Suçu Ne? hafta içi her gün saat 11.00’de Kanal D’de...

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