“Fatmagül’ün Suçu Ne?” yeniden ekranda...

Tecavüz mağduru bir genç kızın ve onun etrafında gelişen olayların anlatıldığı dizi, yayınlandığı dönem izleyiciden tam not almıştı.

Sürükleyici hikayesiyle herkesin büyük beğenesini kazanan Fatmagül’ün Suçu Ne? hafta içi her gün saat 11.00’de Kanal D’de...