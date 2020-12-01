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Haber Giriş: 01.12.2020 - 11:58 | Son Güncelleme:

Fatmagül’ün Suçu Ne nerede çekildi? Fatmagül’ün Suçu Ne oyuncuları

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Fatmagül’ün Suçu Ne nerede çekildi? Fatmagül’ün Suçu Ne oyuncuları
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Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin tekrarları hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 11.00’de başlıyor. Peki Fatmagül’ün Suçu Ne oyuncuları kimdir? Fatmagül’ün Suçu Ne nerede çekildi? İşte kadrosunda Beren Saat, Engin Akyürek, Fırat Çelik, Sumru Yavrucuk, Buğra Gülsoy gibi isimlerin bulunduğu dizi hakkında bilgiler

Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi oyuncuları araştırılan konular arasında bulunuyor. Dizi hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Senaryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu’nun kaleme aldığı Fatmagül’ün Suçu Ne oyuncuları arasında  Beren Saat, Engin Akyürek, Fırat Çelik, Sumru Yavrucuk, Buğra Gülsoy, Esra Dermancıoğlu, Musa Uzunlar gibi isimler bulunuyor.

FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin çekimleri Çeşme’de başladı ve daha sonra İstanbul’da devam etti. Fatmagül’ün Suçu Ne 2012 yılında yayınlanmıştı. Dizinin tekrarları hafta içi her gün saat 11.00’de Kanal D’de yayınlanıyor.

FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE OYUNCULARI

Beren Saat: Fatmagül

Engin Akyürek: Kerim

Esra Dermancıoğlu: Mukaddes

Bülent Seyran: Rahmi

Buğra Gülsoy: Vural

Sumru Yavrucuk: Meryem

Musa Uzunlar: Reşat

Civan Canova: Kadir

Serdar Gökhan: Fahrettin

Fırat Çelik: Mustafa

Murat Daltaban: Münir

Kaan Taşaner: Erdoğan

Engin Öztürk: Selim

Deniz Türkali: Perihan

Seda Güven: Meltem

Veda Yurtsever İpek: Ender

Aziz Sarvan: Turaner

Mehmet Uslu: Rıfat

Servet Pandur: Leman

Zühtü Erkan: Şemsi

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