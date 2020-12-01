Fatmagül’ün Suçu Ne nerede çekildi? Fatmagül’ün Suçu Ne oyuncuları
Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin tekrarları hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 11.00’de başlıyor. Peki Fatmagül’ün Suçu Ne oyuncuları kimdir? Fatmagül’ün Suçu Ne nerede çekildi? İşte kadrosunda Beren Saat, Engin Akyürek, Fırat Çelik, Sumru Yavrucuk, Buğra Gülsoy gibi isimlerin bulunduğu dizi hakkında bilgiler
Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi oyuncuları araştırılan konular arasında bulunuyor. Dizi hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Senaryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu’nun kaleme aldığı Fatmagül’ün Suçu Ne oyuncuları arasında Beren Saat, Engin Akyürek, Fırat Çelik, Sumru Yavrucuk, Buğra Gülsoy, Esra Dermancıoğlu, Musa Uzunlar gibi isimler bulunuyor.
FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE NEREDE ÇEKİLDİ?
Dizinin çekimleri Çeşme’de başladı ve daha sonra İstanbul’da devam etti. Fatmagül’ün Suçu Ne 2012 yılında yayınlanmıştı. Dizinin tekrarları hafta içi her gün saat 11.00’de Kanal D’de yayınlanıyor.
FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE OYUNCULARI
Beren Saat: Fatmagül
Engin Akyürek: Kerim
Esra Dermancıoğlu: Mukaddes
Bülent Seyran: Rahmi
Buğra Gülsoy: Vural
Sumru Yavrucuk: Meryem
Musa Uzunlar: Reşat
Civan Canova: Kadir
Serdar Gökhan: Fahrettin
Fırat Çelik: Mustafa
Murat Daltaban: Münir
Kaan Taşaner: Erdoğan
Engin Öztürk: Selim
Deniz Türkali: Perihan
Seda Güven: Meltem
Veda Yurtsever İpek: Ender
Aziz Sarvan: Turaner
Mehmet Uslu: Rıfat
Servet Pandur: Leman
Zühtü Erkan: Şemsi
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