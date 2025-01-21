Fatma Toptaş: Bir ergenin annesini oynamak çok farklı

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İlk kez ergen bir kızın annesi rolüyle izleyici karşısına çıkan Toptaş, “Bir ergenin annesini oynamak benim için özel ve farklı bir deneyim. Bu rol sadece bir karakteri canlandırmaktan ibaret değil; aynı zamanda bir annenin dünyasını anlamak ve duygularını içselleştirmek anlamına da geliyor. Seçil, hayatı farklı bir perspektiften görmeme de yardımcı oldu diyebilirim. Onunla empati kurmaktan ve bu yolculuğa çıkmaktan çok keyif alıyorum” diye konuştu.

“KIZIMI DAHA ÇOK ANLAMAYA ÇALIŞIRDIM”

Başarılı oyuncu “Seçil'in yerinde olsanız siz nasıl davranırdınız?” sorusunu ise

“Öncelikle mesleğimi bırakmazdım. Dünyamı yalnızca ailemle sınırlamaz, kızımı da bu dünyanın içerisinde zorla tutmaya çalışmazdım. Hayata bakış açım çok daha duyarlı ve çözüm odaklı. Kızımı daha çok anlamaya çalışırdım. Tabii tüm bunları yaparken daha ılımlı ve sevgi dolu bir yaklaşım sergilerdim.” şeklinde yanıtladı.

GÜÇLÜ KADRO

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Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Annem Ankara, her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.