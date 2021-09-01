Fatma Gökçeli kimdir? Fatma Gökçeli olayının detayları... Güllü Gökçeli'nin ifadesi nedeniyle oğlu cezaevinde

2010 yılında 64 yaşında olan alzheimer hastasıFatma Gökçeli, birlikte yaşadığı Şehit Mustafa Yağız Mahallesi 543 sokaktaki oğlu Yakup Gökçeli’nin evinden gece vakti ortadan kayboldu. İddiaya göre, sabaha karşı kayınvalidesinin balkondaki yattığı yatakta olmadığını gören Güllü Gökçeli eşi Yakup Gökçeli’yi uyandırarak annesinin evde olmadığını söyledi. 2013 yılında Yakup Gökçeli ve Güllü Gökçeli, bir televizyon kanalındaki programa katılarak annelerinin kayıp olduğunu söylediler. Yine o tarihte kayıp kadının kızı Dursun Taş telefon ile bağlandığı programda, “Annem kardeşimin evinde kalıyordu. Nasıl kaybolduysa bu ikisi biliyor.



Yakup Gökçeli ve eşi Güllü Gökçeli aynı yıl gözaltına alındı. Güllü Gökçeli alınan ifadesinde, “Eşim gece vakti annesini otomobile bindirerek hastaneye götürüyorum dedi. Sabaha karşı ise eve yalnız geldi. Annesini sorduğumda artık annem yok kimseye bir şey söyleme” şeklinde ifade verince Yakup Gökçeli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



21 gün hapis yatan Gökçeli ardından tahliye edildi. Görülen dava neticesinde annesinin cesedine dair bir iz bulunamaması ve delil yetersizliğinden hakkında beraat kararı verildi. Ancak Yargıtay’ın verilen beraat kararını bozması üzerine 2019 yılında Yakup Gökçeli hakkında yeniden dava açıldı. Bu kez yapılan yargılamada Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Yakup Gökçeli’ye “üst soy bağındaki akrabayı kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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