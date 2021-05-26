Fatih Koyunoğlu kimdir nereli kaç yaşında? Fatih Koyunoğlu dizileri ve filmleri

Fatih Koyunoğlu 1979 yılında İstanbul'da doğdu. 1998 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosunda "Çanakkale Geçilmez Destanı" ile tiyatroya başladı. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2003-2007 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda "İkinci Caddenin Mahkumu", "Klakson Borazanlar Bırtlar", "Yaşamın kıyısında Melih Cevdet", "Kadınlarda Savaşı Yitirdi", "Sezuan'ın İyi İnsanı", "Teneke", "Günün Adamı" adlı oyunlarda rol aldı. "Şeytan Ayrıntıda Gizlidir", "Geniş Zamanlar", "Aşk Kapıyı Çalınca", "Dağlar Delisi" oynamış olduğu TV dizileridir. "İki Süper Filim Birden" ve "Plajda" adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Fatih Koyunoğlu bir röportajında kendisini şu şekilde anlatıyor;

“Yaşım 23’e geldiğinde İstanbul Devlet Konservatuvarı sınavına girdim ve kazandım. Oradayken Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda 4 sene çalıştım. Şimdi de 11 sene önce kurduğumuz ‘Tiyatro Adam’la devam ediyoruz. Tiyatrocu olmaya hevesli değildim ama radyocu olmak isteyen, kendince bir şeyler yazan gizemli bir yanım vardı, herkesten sakladığım. Hayal kurmak ve o hayalin peşinden gidecek inada sahip olmak çok kıymetli bir şey. Modern dünya bize biraz ‘Canım biraz gerçekçi olalım’ falan diyor. Oysa ki dünyadaki bütün büyük girişimler hayalperestler sayesinde olmuştur. Baktığınızda bütün iyi eserlerin temelinde iyi hayaller var. ‘Bunu ben böyle yapmak istiyorum’ dediğinde, ‘Hadi canım!’ denecek şeyler aslında.”

FATİH KOYUNOĞLU DİZİLERİ

Doğduğun Ev Kaderindir (2019-2021 Nuh)

İstanbullu Gelin (2017-2019 Akif)

Yeter (2015 Zafer)

Kara Kutu (2015 Macit)

Beni Böyle Sev (2013 İlyas)

Mor Menekşeler (2011 Vedat)

Türkan (dizi) (2010 Ayhan)

Balkan Düğünü (2009)

Beni Unutma (2008 Selahattin)

Elveda Rumeli (2007 Komutan)

Geniş Zamanlar (2007 Recep)

Dağlar Delisi (2007 İlbey)

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004 Ekrem)

Kalp Gözü (2004)

FATİH KOYUNOĞLU FİLMLERİ

Yıl Film 2005 2 Süper Film Birden 2008 Plajda 2014 Zaman Makinesi 1973 2017 Yaşamak Güzel Şey

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