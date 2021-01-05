Fatih Bulut kimdir? ‘Çok Sevdim Yalan Oldu’ şarkısıyla tanınıyor
Ünlü oyuncu İrem Sak'ın şarkısını paylaşmasının ardından meşhur olan Fatih Bulut, katıldığı programlarla birçok kişiye adını duyurdu. Fatih Bulut ‘Çok Sevdim Yalan Oldu’ şarkısıyla tanınıyor Peki, Fatih Bulut kimdir, kaç yaşında?
İlk olarak ünlü oyuncu İrem Sak’ın sosyal medya hesabından şarkısının bir bölümünü paylaşmasının ardından tanınan Fatih Bulut, ‘Uykular haram oldu. Çok Sevdim Yalan Da Oldu’ şarkısıyla binlerce kişiye ulaştı.
Köydeki düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlayan Fatih Bulut’un 10 kardeşi var. Babasını kanserden, abisini ise kalp krizinden kaybetti. Baba olmak için 7 yıl bekleyen Fatih Bulut’un bir kız ve erkek olmak üzere 2 çocuğu var.
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