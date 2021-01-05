Fatih Bulut kimdir? ‘Çok Sevdim Yalan Oldu’ şarkısıyla tanınıyor

İlk olarak ünlü oyuncu İrem Sak’ın sosyal medya hesabından şarkısının bir bölümünü paylaşmasının ardından tanınan Fatih Bulut, ‘Uykular haram oldu. Çok Sevdim Yalan Da Oldu’ şarkısıyla binlerce kişiye ulaştı.

Köydeki düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlayan Fatih Bulut’un 10 kardeşi var. Babasını kanserden, abisini ise kalp krizinden kaybetti. Baba olmak için 7 yıl bekleyen Fatih Bulut’un bir kız ve erkek olmak üzere 2 çocuğu var.