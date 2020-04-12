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Televizyon
Haber Giriş: 12.04.2020 - 08:56,Son Güncelleme:

Fatih Aksoy: İlk gördüğüm oyuncu sizdiniz

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Fatih Aksoy: İlk gördüğüm oyuncu sizdiniz
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YAPIMCI ve yönetmen Fatih Aksoy, Hülya Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

Aksoy, 1974 yılında ailesiyle İstanbul’a geldiklerinde, Gayrettepe’deki bodrum katında bir eve taşındıklarını söyledi. Ünlü yapımcı, ilk gördüğü seti ve oyuncuyu da şöyle anlattı: “Bir sabun fabrikası vardı. Orada bir set ışığı yanardı akşam vakti. Oraya gittik kardeşimle. Lütfi Akad’ın çektiği filmde siz vardınız. İlk gördüğüm setti ve ilk canlı gördüğüm oyuncu da sizdiniz. Sabaha kadar oturdum orada. Çok büyüleyici gelmişti.” Aksoy, Koçyiğit’in “Belki de şimdiki mesleğinize vesile olmuştu” sözlerine de “Çok büyük ihtimal. 13 yaşındaydım, nasıl etkilendiğimi siz düşünün” diyerek yanıt verdi.

 

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