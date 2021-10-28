Faik Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta 'ya Faik Öztürk sürprizi!

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Gelinim Mutfakta yarışmasına sürpriz konuk olarak katılan Faik Öztürk, gelinlerin hazırladığı tabakların tadına baktı. Safiye Soyman Faik Öztürk ile birlikte hazırlanan tabaklara puan verirken, renkli kişiliği ile sevilen Faik Öztürk'ün hayatı merak konusu oldu. İşte Faik Öztük hakkında bilgiler...

FAİK ÖZTÜRK KİMDİR?

Astsubay çocuğu olması dolayısıyla farklı illerde ikamet eden Faik Öztürk,, 13 Nisan 1962 tarihinde Elazığ’ın Ağın ilçesinde dünyaya geldi. Çankaya Lisesi'nde okuyan Öztürk, liseyi yarım bıraktıktan sonra Ankara'daki İstanbul yolunda bir fabrikada temizlik işine girdi. Bir buçuk sene sonra muhasebeye geçiş yaptı. 1982'de oradan ayrılırken, fabrikanın genel müdür yardımcısıydı.

Faik Öztürk, “Gönül Türküleri” adlı bir de albüm çıkardı. Öztürk, bu albümden elde ettiği geliri şehit ailelerine armağan etti. İkinci albümün gelirini ise kekemelere bağışladı.

Yaptığı bu işlerin yanında Ankara'da bazı işletmelerin sahibidir. Bunların yanı sıra, Dünya Bankası finanslı, yurt dışına ihraç işler yapmaktadır. Bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri de yapan Öztürk, Ankara Ticaret Odası’nda 3 dönemdir meclis üyeliği yapmıştır.

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Faik Öztürk, 1999 yılından bu yana şarkıcı Safiye Soyman ile beraber yaşamaktadır.