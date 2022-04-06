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Faik Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Faik Öztürk İbo Show konukları arasında

#Faik Öztürk Kimdir#Televizyon#Program
Faik Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli Faik Öztürk İbo Show konukları arasında

Faik Öztürk, konuk olduğu televizyon programları ile merak edilen isimlerden. İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de Faik Öztürk. Peki Faik Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

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Faik Öztürk'ün hayatı, izleyenler tarafından araştırma konusu oluyor. 13 Nisan 1962 tarihinde Elazığ’ın Ağın ilçesinde dünyaya gelen Faik Öztürk hakkında bilgiler

Faik Öztük kimdir?

Astsubay çocuğu olması dolayısıyla farklı illerde ikamet eden Faik Öztürk, 13 Nisan 1962 tarihinde Elazığ’ın Ağın ilçesinde dünyaya geldi. Çankaya Lisesi'nde okuyan Öztürk, liseyi yarım bıraktıktan sonra Ankara'daki İstanbul yolunda bir fabrikada temizlik işine girdi. Bir buçuk sene sonra muhasebeye geçiş yaptı. 1982'de oradan ayrılırken, fabrikanın genel müdür yardımcısıydı.

Faik Öztürk, “Gönül Türküleri” adlı bir de albüm çıkardı. Öztürk, bu albümden elde ettiği geliri şehit ailelerine armağan etti. İkinci albümün gelirini ise kekemelere bağışladı.

Yaptığı bu işlerin yanında Ankara'da bazı işletmelerin sahibidir. Bunların yanı sıra, Dünya Bankası finanslı, yurt dışına ihraç işler yapmaktadır. Bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri de yapan Öztürk, Ankara Ticaret Odası’nda 3 dönemdir meclis üyeliği yapmıştır.

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Faik Öztürk, 1999 yılından bu yana şarkıcı Safiye Soyman ile beraberdir.

 

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#Faik Öztürk Kimdir#Televizyon#Program

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