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Fahriye Evcen'den Masumlar Apartmanı açıklaması
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah'ın yerine Fahriye Evcen'in geleceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'den açıklama geldi.
Ünlü oyuncu Fahriye Evden Masumlar Apartmanı'na katılacağı iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Fahriye Evcen bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katıldı. Evcen, Masumlar Apartmanı dizisinde rol alacağı yönündeki iddiayı yalanladı ve "Hiç öyle bir şey yok. Nereden çıktı anlamadık " dedi.