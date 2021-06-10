Fahriye Evcen'den Masumlar Apartmanı açıklaması

Ünlü oyuncu Fahriye Evden Masumlar Apartmanı'na katılacağı iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Fahriye Evcen bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katıldı. Evcen, Masumlar Apartmanı dizisinde rol alacağı yönündeki iddiayı yalanladı ve "Hiç öyle bir şey yok. Nereden çıktı anlamadık " dedi.

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