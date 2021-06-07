Fahriye Evcen Masumlar Apartmanı dizisine dahil mi oluyor?

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinden, İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, iddialara göre setin çok yoğun geçmesinden dolayı sağlığını etkilediğini dile getirmiş ve yapımcıdan izin alarak yeni sezonda olmayacağını aktarmıştı. Masumlar Apartmanı İnci’ye ne olacağı izleyenler tarafından merak edilmeye devam ederken, bir yandan da yerini kimin geleceği konuşulmaya başladı. Dizinin yeni sezonunda Fahriye Evcen’in katılacağı söylentiler arasında yer alıyor. İşte detaylar…

FAHRİYE EVCEN MASUMLAR APARTMANI’NA DAHİL Mİ OLUYOR?

Dizinin başından beri adını sıklıkla duyduğumuz Ceylan karakterini canlandıracağı konuşulan Fahriye Evcen’den henüz bir açıklama gelmedi. Ancak dizinin son bölümünde İnci’nin Han’dan ayrılması ve Han’ın çılgına dönmesi bu iddiaları güçlendirir nitelikte. Farah Zeynep Abdullah’ın da öncesinde dizi setinin yoğunluğu nedeniyle ayrılmak istediğini belirttiği yönündeki çıkan haberler, gelecek sezonda Ceylan karakterinin diziye dahil olabileceği ihtimallerini artırıyor. Yarın akşam yayınlanacak Masumlar Apartmanı sezon finalinde neler yaşanacağı ise merak konusu.

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