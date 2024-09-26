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'Fahriye Abla' mahkemelik oldu

Güncelleme Tarihi:

#Fahriye Abla#Müjde Ar#M. Engin Karabağ
Fahriye Abla mahkemelik oldu
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 07:39

BAŞROLÜNÜ ünlü sanatçı Müjde Ar’ın üstlendiği, Türk sinemasının kült filmleri arasında yer alan 1984 yapımı “Fahriye Abla” mahkemelik oldu.

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Fahriye Abla”nın yapımcısı ve eser sahibi M. Engin Karabağ, Fanatik Film adlı şirketin filmi YouTube’da kendi adına lisansladığını ve yayın engeli koyduğunu öne sürerek mahkemeye başvurdu.

Filmin yapımcısı ve eser sahibi olduğunun tespitini isteyen Karabağ, Fanatik Film’in hukuka aykırı olan bu eyleminin durdurulmasını ve önlenmesini talep etti.

Davaya cevap veren Fanatik Film’in avukatı ise “Eserin mali hak sahibi, Fanatik Film’dir. Eserin kullanım hakkı yasaya uygundur. Müvekkil, sözleşme bedelini eksiksiz ödemiştir” ifadelerini kullandı.

Fahriye Abla mahkemelik oldu


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#Fahriye Abla#Müjde Ar#M. Engin Karabağ

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