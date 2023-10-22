Ezgi Şenler, şarkıcı Buray’la ilişkisini anlattı: Birbirimize uyumlandık

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Bir süredir pop müziğin ünlü ismi Buray’la ilişki yaşayan oyuncu Ezgi Şenler, aşk hayatını ReTouch Magazin’e verdiği röportajda anlattı:

“Göz önünde olan sektörlerdeyiz. İkimiz de sanatçıyız ama müzik ve oyunculukta dengeler çok farklı. Başka sektörlerden olan insanlar bizim yoğun tempomuza alışamayabiliyor. O konuda şanslıyız birbirimizi anlayabildiğimiz için. Bazen Buray konserlerinden dolayı şehir dışında oluyor, bazen ben saatlerce sette oluyorum. Ama alıştık ve uyumlandık birbirimizin hayatına. Bana iş teklifleri geldiğinde tabii ki Buray’la paylaşıyorum, fikrini alıyorum. Aynı şekilde Buray da bestelerini dinletiyor, fikrimi alıyor. Keyfimiz yerinde, nazar değmesin.”

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KADINA ŞİDDET KANAYAN YARAMIZ

20 Ekim’de vizyona gire “Serçenin Gözyaşı” filminde başrol oynayan Ezgi Şenler, yapım hakkında da şunları söyledi:

“Serçenin Gözyaşı kadına şiddetle ilgili bir film. Kadına şiddet kanayan yaramız maalesef. Hikâyemiz 70’lerden bugüne bitmek bilmeyen şiddet döngüsünü seyirciye sunuyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan ve çoğalarak devam eden hem fiziksel hem de psikolojik şiddete hayır deyip, sessiz kalmamamız gerektiğini anlatan bir drama. Ben Nilüfer karakterini canlandırıyorum. Hayalleri ve umutları olan bu genç kızın bir gecede darmaduman olan hayatını ve mücadeleci ruhunu izleyecek seyircilerimiz.”