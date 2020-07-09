Ezgi Şenler kimdir, kaç yaşında? Çatı Katı Aşk dizisinin Ayşen’i…

Çatı Katı Aşk dizisi her hafta perşembe akşamı yayınlanacak. Dizinin oyuncuları arasında Ezgi Şenler de yer alıyor. Canevim, Bodrum Masalı gibi isiler ile tanınan Şenler, Ayşen Yılmaz karakterine hayat verecek. Yılmaz ailesinin bırakın üvey olmayı belki de öz çocuklarından çok kayırdıkları üvey kızları…Moda tasarım bölümünde okumaktadır. İşte merak edilenler…

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır. 9 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Çocuk Balesi Bölümü'ne iki yıl eğitim almıştır.

11 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'ne girmeye hak kazanmıştır. 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Ezgi Şenler, Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Müjgan karakterine hayat vermiştir.

ÇATI KATI AŞK AYŞEN YILMAZ

Yılmaz ailesinin bırakın üvey olmayı belki de öz çocuklarından çok kayırdıkları üvey kızları…Moda tasarım bölümünde okumaktadır... Ayşen, sadece Yılmazların değil bütün mahallenin göz bebeğidir. İlk dişinin çıkmasından, yürümesinden, konuşmaya başlamasından tutun da okuldaki müsamerelerine kadar bütün özel anlarında mahalleli tüm sıcaklığı ve samimiyetiyle Ayşen’in yanında olmuştur. O da bunları asla unutmamış büyüdükten sonra kendini mahallenin her işine koşmaya adamıştır.

Özellikle de mahallelinin nişan, sünnet, mezuniyet gibi özel bir günü oldu mu? Muhteşem tasarımlar Ayşen’den…Ayşen’in, yer yer hayalperest ve renkli kişiliğe sahip olmasına rağmen, gözü parada, pulda, zenginlikte değildir.