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Ezgi Şenler, Hürriyet'e konuştu: Birbirimize sıkı sıkı sarılalım

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#Ezgi Şenler#Aysun Akyüz Mehdiabbas#Şengül Boybaş
Ezgi Şenler, Hürriyete konuştu: Birbirimize sıkı sıkı sarılalım
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 07:45

Ezgi Şenler, Aysun Akyüz Mehdiabbas’ın yönettiği Şengül Boybaş’ın senaryosunu yazdığı “Serçenin Gözyaşı” filmiyle önümüzdeki günlerde beyazperdede olacak. Şenler ile film hakkında konuştuk. Oyuncu, “Kadına şiddete dur dediğimiz ve farkındalık yaratmak istediğimiz bir film oldu. Senaryoyu ilk okuduğumda çok etkilendim. Aldığımız her nefes çok değerli” dedi.

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Serçenin Gözyaşı” yakında vizyonda olacak. Senaryoyu ilk okuduğunuzda ne hissettiniz?

- “Kadına şiddete dur” dediğimiz ve farkındalık yaratmak istediğimiz bir film oldu. Senaryoyu ilk okuduğumda çok etkilendim ve bu işin içinde olmaya karar verdim.

Canlandırdığınız Nilüfer nasıl bir karakter? Herkes her rolü oylanabilir mi sizce?

- Nilüfer, hayalleri, ümitleri vardır ve okula giderek geleceğini kurmaya çalışan genç bir kızdır. Fakat bir gece başına gelenlerden dolayı dünyası yıkılır. Evet, film dram ve ben dramları çok seviyorum.

Oyuncu olan herkes dram oynayabilir tabii ki. Bu, yetenekle de bağlantılı. “Oynamalı mı?” sorusunun cevabını ise ustalarımıza bırakıyorum. Bunu benim cevaplamam doğru olmaz.

Ezgi Şenler, Hürriyete konuştu: Birbirimize sıkı sıkı sarılalım

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ÇOK YOĞUN DUYGULARLA ÇEKTİK

Uğur Güneş ve Yeşim Salkım ile rol aldınız. Onlarla çalışmak nasıldı?

- Bütün oyuncu arkadaşlarım çok iyi, çok yetenekli ve tatlıydı. Umarım başka işlerde de karşılaşırız.

Filmi çekerken neler hissettiniz?

- Filmi henüz izlemedim ama senaryo çok derin ve etkileyiciydi. Çekerken hissettiklerimi anlatamam. Çok yoğun duygular yaşadık. Umarım seyirci de sever. İzleyip göreceğiz.

Sinemaseverler bu filme sizce neden gitmeli?

- Kadına, hayvana, doğaya kısacası şiddetin her türlüsü çok kötü. Geçmişten günümüze hâlâ şiddetin bu kadar fazla olması üzücü ve sinir bozucu. Bu filmle farkındalığı biraz arttırabilirsek, “şiddete dur” diyebilirsek ne mutlu bize ve vesile olanlara.

Ezgi Şenler, Hürriyete konuştu: Birbirimize sıkı sıkı sarılalım

YALNIZLIK HİSSİ BENİ ÜZÜYOR

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans bölümünden mezunsunuz. Dans hayatınızda artık hobi olarak mı var?

- Artık dans etmiyorum, bıraktım. Pilates dersleri alıyorum kaslarım yok olmasın diye.

Hayata ve ilişkilere dair nasıl olunmalı sizce?

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- Cesur olmalıyız ve korkmamalıyız. Kendimize inanmalıyız.

Siz en çok ne üzer ve ne mutlu eder?

- Sevdiklerimin yanımda olmaması, yalnızlık hissi beni üzüyor. En yakınlarımı hep çok özlüyorum. Onlar iyi, mutlu ve huzurlu olduklarında ben de iyi ve mutlu oluyorum zaten. Biz iyi olunca hayatta her şey güzel gidiyor.

Ezgi Şenler, Hürriyete konuştu: Birbirimize sıkı sıkı sarılalım

Fotoğraf: Levent KULU - Mekan: Oligark İstanbul

ARTIK DEPREM KORKUSU YAŞIYORUM

Ülke olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Türkiye’yi yasa boğan deprem sonrasında neler yaşadınız?

- Hepimize geçmiş olsun. Hep beraber, birlik ve beraberlikle bu günleri atlatacağımıza inancım tam.

Çok büyük bir felaket yaşadık.

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Orada değildik ama bizim de canımız çok acıdı. Elimizden ne geliyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

Psikolojik olarak çok etkilendim.

Deprem korkusu yaşıyorum artık. Binalar sağlam mı değil mi diye nereye gitsem düşünüyorum.

 Hayat anlık. Her an ne olacağı belli olmuyor.

O yüzden sevdiklerimin değerini bir kez daha hatırlattı bana bu deprem. Sıkı sıkı sarılalım birbirimize.

Peki, hayata bakış açınız değişti mi?

- Ben, her şeyi kafaya çok takan ve içimde büyüten bir insanım.

Onu değiştirmeye çalışıyorum.

“Derin bir nefes al ve yoluna devam et” diyorum. Hayatta her an her şey olabilir. Takıntılarla hayatı zindan etmeyip anın tadını çıkarmaya başlamak lazım.

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Aldığımız her nefes çok değerli.

Ezgi Şenler, Hürriyete konuştu: Birbirimize sıkı sıkı sarılalım

HAYALİM MÜZİKALDE ROL ALMAK

◊ Hayatta nelerden vazgeçebilirsiniz?

- Samimiyetsiz insanlardan hiç düşünmeden vazgeçebilirim. Sevginin ve samimiyetin olduğu yerde huzurluyum.

◊ Oyunculuğa dair en büyük hayaliniz nedir?

- Bir müzikalde rol almak istiyorum. Hem oyunculuğumu hem de dans yeteneğimi göstermek isterim.

 

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#Ezgi Şenler#Aysun Akyüz Mehdiabbas#Şengül Boybaş

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