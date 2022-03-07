Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Ezgi Mola rolü için saçlarını kesti!

#Ezgi Mola#Masumlar Apartmanı#Safiye Derenoğlu
Ezgi Mola rolü için saçlarını kesti

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde 'Safiye' karakterini canlandıran Ezgi Mola rolü için saçlarını kesti.

Haberin Devamı

Masumlar Apartmanı'nın salı günü yayınlanacak olan bölümünde; yaşadığı tüm travmalar sonrasında dönüşü olmayan bir yola giren Safiye’nin saçını kestiği bir sahne yer alıyor.

Senaryoyu okuduktan sonra oyuncu Ezgi Mola, bu sahne için çekim sırasında peruk kullanmayı tercih etmediğini belirterek; kendi saçlarını kesmeyi önerdi.

Ezgi Mola rolü için saçlarını kesti

Ekip arkadaşlarından onay alan Mola, senaryo gereği saçlarından vazgeçti. Duygularını paylaşan Mola, “Oynamaktan en keyif aldığım karakter Safiye. Böylesine başarılı bir senaryo, yönetmen ve ekiple denk gelebilecekken, bize karakteri daha da hissettirebilecekse bunu sahnede yapmalıyım hissi verdi. İyi ki de böyle oldu ve ben sahnede kendi saçlarımı kestim. Bu sezonun açık ara en iyi bölümü olduğunu, Safiye’yi daha iyi anlayacağımız bölümlerin geleceğini düşünüyorum” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ezgi Mola#Masumlar Apartmanı#Safiye Derenoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna