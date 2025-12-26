×
‘Eyvah! Yoksa boşanıyorlar mı?’ derken 15 yılı devirdiler… Biz çok mutlu bir aileyiz, bizi kimse ayıramaz’

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 15:59

Sinema dünyasının en sevilen isimlerin biri aynı zamanda yıllardır sürdürdüğü mutlu evliliği ve aile hayatıyla da hayranlarının gözdesi bir isim olmayı bildi. Ünlü çift özellikle bu yıl evlilikleriyle ilgili soru işaretleri yaratmışlar ve magazin basınına konu olmuşlardı.

Herkes onları Hollywood’un en mutlu ve istikrarlı çiftlerinden bellemiş olsa da ikili yılın büyük bölümünde ayrı ayrı görüntülendi, tatillere ayrı ayrı ayrı çıktı. Bu sürede de üç çocuklarını birbirlerine emanet etti.

Chris Hemsworth geçtiğimiz günlerde evliliği hakkında açıklamalarda bulundu ve hayranlarının merakını en sonunda giderdi.

Avustralyalı aktör, 15 yıl önce model ve oyuncu Elsa Pataky ile evlenerek Hollywood'un en istikrarlı evliliklerinden birine sahip oldu. Çiftin üç çocuğu var ve Avustralya'daki evlerinde sürdürdükleri, spor ve eğlence dolu maceralı yaşam tarzlarıyla tanınıyorlar.

Zor zamanlardan geçtiklerini kabul eden Chris Hemsworth, eşi Elsa Pataky’yle inişli çıkışlı günler yaşadıklarını, bunun uzun süreli ilişkilerde normal bir durum olduğunu söyledi.

"Bence en zor zamanlar, her şeyin iş, her şeyin çocuklar olduğu ve birdenbire ilişkideki 'biz'in bir nevi yok olduğu zamanlar oldu" diyen Chris Hemsworth bunların üstesinden gelmeyi bildiklerini söylerken İlişkilerinin güçlü ve istikrarlı kalması için mizah ve maceranın iki önemli unsur olduğunu söyledi ve "İşin içinde mizah, macera, merak, kendini aptal durumuna düşürmeye açık olma ve kendini küçümseme gibi şeyler olduğunda her şey yoluna giriyor” dedi.

Chris Hemsworth Hollywood’un en yakışıklı erkeklerinden biri kabul ediliyor… Eski bir model olan eşi Elsa Pataky de bu konuda kocasından geri kalmıyor ve o da zaman içinde milyonlarca hayran edinmiş durumda.

Çekiciliğin önemli olduğunu ancak evlilikteki başarılarının anahtarının dostluklarında ve birbirlerinin partneri olma arzularında yattığını belirten Marvel yıldızı ünlü oyuncu "Konuşacak konularınız tükendiği an, birbirinize olan merakınız ve ilginiz kaybolur; işte o zaman endişe verici olur" dedi.

Hayranlarının korktuğu gibi ayrılmaları söz konusu olmayan, tam tersi gün geçtikçe sorunlarını çözüp birbirlerine daha da bağlanan çift bu arada 15’inci evlilik yıl dönümlerini de kutladı.

Çift, 26 Aralık 2010'da evlendi ve India Rose, Sasha ve Tristan adında üç de çocukları var.

Chris Hemsworth filmlerde kurgusal bir tanrı olabilir, ancak gerçek hayatta Marvel yıldızı sadece üç çocuğu için bir süper kahraman gibi görünüyor: 2012'de doğan India Rose ve 2014'te doğan ikiz oğulları Sasha ve Tristan…

Hemsworth, çocuklarını yetiştirme konusunda, "Maddi olarak anne babamdan farklı bir konumdayız, ancak bu paranın kolay kazanılmadığını çocuklarımıza öğretmek istiyoruz” diyor. Chris Hemsworth uzun süre önce ailesiyle birlikte Hollywood’dan da uzaklaştı ve Avustralya’da yaşamaya başladı.

Çiftin çocukları da anne babaları gibi spora ve maceraya meraklı. İkizler, Hemsworth ve Pataky'nin atletik genlerini miras aldılar ve her biri Brezilya Jiu-Jitsu Avustralya Açık'ta altın madalya kazandı.

Çiftin en küçük çocukları olan kızları India Rose da babasının doğa sevgisini miras almış Chris Hemsworth kızını anlatırken daha bu yaşta "en yakın arkadaşlarından biriyle" kamp ve balık tutmaya gitmek için "küçük bir kaçamak" yaptı diyor.

