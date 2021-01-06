Eyvah Eyvah nerede çekildi? İşte Eyvah Eyvah 3 oyuncuları ve konusu

Eyvah Eyvah filminin nerede çekildiği araştırılıyor. Filmin 3. serisinde Hüseyin ve Müjgan’ın bebeği kaçırılıyor. Firuzan ve Hüseyin bebeği aramak için çeşitli yollar deniyorlar. Eyvah Eyvah 3 oyuncuları arasında Demet Akbağ, Ata Demirer, Özge Borak, Cengiz Bozkurt gibi isimler bulunuyor.

EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekildi.

EYVAH EYVAH 3 OYUNCULARI VE KONUSU

Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan'la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgan'ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla mücadele etmekle geçmektedir. Hüseyin daha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekanlarında bile klarnetini çalmaya devam etmektedir.

Bu sırada Hüseyin’in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştır. Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar: İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler.

Filmin oyuncuları arasında Demet Akbağ, Ata Demirer, Özge Borak, Cengiz Bozkurt, Serra Yılmaz ve Teoman Kumbaracıbaşı bulunuyor.