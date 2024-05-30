Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyyvah Eyvah filmi oyuncuları kimdir?

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Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı 2009 yılı yapımı Eyvah Eyvah bir kez daha ekranlara geliyor Eyvah Eyvah filminin başrollerini Demet Akbağ, Ata Demirer, Özge Borak paylaşıyor. Çanakkale Geyikli'de klarnet çalarak hayatını devam ettiren ve beklenmedik olayla İstanbul'a gelen Hüseyin ve ona kucak açan Firuzan'ın hayatı anlatılmaktadır. Peki, Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi? Konusu ve oyuncuları...
Hüseyin, yaşamında en büyük tutkusu klarnet olan, safdil ama iyi yürekli bir yörük evladıdır. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlı olan Hüseyin'in klarnet dışında bir büyük aşkı daha vardır: Hemşire Müjgan! Kasabanın sağlık ocağında görevli Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın bile!
EYVAH EYVAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Eyvah Eyvah filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekildi.
EYVAH EYVAH OYUNCULARI
Ata Demirer
Demet Akbağ
Salih Kalyon
Meray Ülgen
Bülent Şakrak
Tanju Tuncel
Hande Dane
Şehsuvar Aktaş
Bican Günalan
Özge Borak
Alican Yücesoy
Can Kahraman