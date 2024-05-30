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Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyyvah Eyvah filmi oyuncuları kimdir?

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Eyvah Eyvah nerede çekildi Eyyvah Eyvah filmi oyuncuları kimdir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 14:21

Eyvah Eyvah filmi oyuncuları ve nerede çekildiği ile merak konusu olmaya devam ediyor. Çekimlerin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen ilk günkü heyecanla izlenen Eyvah Eyvah, oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. Peki, Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyyvah Eyvah filmi oyuncuları kimdir? İşte, Eyvah Eyvah konusu ve oyuncuları hakkında detaylı bilgiler

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Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı 2009 yılı yapımı Eyvah Eyvah bir kez daha ekranlara geliyor Eyvah Eyvah filminin başrollerini Demet Akbağ, Ata Demirer, Özge Borak paylaşıyor. Çanakkale Geyikli'de klarnet çalarak hayatını devam ettiren ve beklenmedik olayla İstanbul'a gelen Hüseyin ve ona kucak açan Firuzan'ın hayatı anlatılmaktadır. Peki, Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi? Konusu ve oyuncuları...

EYVAH EYVAH KONUSU

Hüseyin, yaşamında en büyük tutkusu klarnet olan, safdil ama iyi yürekli bir yörük evladıdır. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlı olan Hüseyin'in klarnet dışında bir büyük aşkı daha vardır: Hemşire Müjgan! Kasabanın sağlık ocağında görevli Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın bile!

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EYVAH EYVAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekildi.

EYVAH EYVAH OYUNCULARI

Ata Demirer

Demet Akbağ

Salih Kalyon

Meray Ülgen

Bülent Şakrak

Tanju Tuncel

Hande Dane

Şehsuvar Aktaş

Bican Günalan

Özge Borak

Alican Yücesoy

Can Kahraman

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