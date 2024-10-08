Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Eyvah Eyvah filmi oyuncuları ve çekim yerleri ile merak ediliyor. 2009 yılında vizyona giren filmin başrollerinde Demet Akbağ, Ata Demirer ve Özge Borak yer alıyor. Peki, Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte merak edilenler...

EYVAH EYVAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah filmi çekimleri Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da gerçekleştirildi.

EYVAH EYVAH KONUSU KONUSU NEDİR?

Hüseyin, yaşamında en büyük tutkusu klarnet olan, safdil ama iyi yürekli bir yörük evladıdır. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlı olan Hüseyin'in klarnet dışında bir büyük aşkı daha vardır: Hemşire Müjgan! Kasabanın sağlık ocağında görevli Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın bile...

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EYVAH EYVAH OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer

Demet Akbağ

Salih Kalyon

Meray Ülgen

Bülent Şakrak

Tanju Tuncel

Hande Dane

Şehsuvar Aktaş

Bican Günalan

Özge Borak

Alican Yücesoy

Can Kahraman