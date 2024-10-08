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Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Eyvah Eyvah nerede çekildi Eyvah Eyvah filmi konusu nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 15:28

Eyvah Eyvah filmi yeniden ekranlarda. 2009 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Demet Akbağ ve Ata Demirer'in başrolde yer aldığı filmin vizyon tarihi üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi keyifle izleniyor. Filmde Çanakkale Geyikli'de klarnet çalarak hayatını devam ettiren ve beklenmedik olayla İstanbul'a gelen Hüseyin ve ona kucak açan Firuzan'ın hayatı anlatılıyor. Peki Eyvah Eyvah nerede çekildi, oyuncuları kimler?

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Eyvah Eyvah filmi oyuncuları ve çekim yerleri ile merak ediliyor. 2009 yılında vizyona giren filmin başrollerinde Demet Akbağ, Ata Demirer ve Özge Borak yer alıyor. Peki, Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte merak edilenler...

EYVAH EYVAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah filmi çekimleri Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da gerçekleştirildi.

EYVAH EYVAH KONUSU KONUSU NEDİR?

Hüseyin, yaşamında en büyük tutkusu klarnet olan, safdil ama iyi yürekli bir yörük evladıdır. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlı olan Hüseyin'in klarnet dışında bir büyük aşkı daha vardır: Hemşire Müjgan! Kasabanın sağlık ocağında görevli Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın bile...

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EYVAH EYVAH OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer
Demet Akbağ
Salih Kalyon
Meray Ülgen
Bülent Şakrak
Tanju Tuncel
Hande Dane
Şehsuvar Aktaş
Bican Günalan
Özge Borak
Alican Yücesoy
Can Kahraman

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