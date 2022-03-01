Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Eyvah Eyvah filmi oyuncuları ve konusu

#Eyvah Eyvah Filmi#Eyvah Eyvah#Eyvah Eyvah Oyuncuları
Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kimler, konusu nedir Eyvah Eyvah filmi oyuncuları ve konusu

Eyvah Eyvah filmi bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Star TV yayın akışında yer alan Eyvah Eyvah filminin çekimleri Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da gerçekleştirildi. Peki, Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Haberin Devamı

Eyvah Eyvah filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Eyvah Eyvah filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. Dizide Firuzan karakterine Demet Akbağ, Hüseyin karakterine ise Ata Demirer hayat veriyor. Eyvah Eyvah filmi oyuncuları arasında Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Tanju Tuncel gibi isimler yer alıyor.

EYVAH EYVAH FİLMİ KONUSU

Hüseyin, yaşamında en büyük tutkusu klarnet olan, saf ama iyi yürekli bir yörük evladıdır. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlı olan Hüseyin'in klarnet dışında bir büyük aşkı daha vardır: Hemşire Müjgan! Kasabanın sağlık ocağında görevli Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın bile!!!

Haberin Devamı

EYVAH EYVAH FİLMİ OYUNCULARI

Eyvah Eyvah oyuncuları arasında Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Tanju Tuncel, Salih Kalyon, Bican Günalan, Caner Alkaya, Şehsuvar Aktaş gibi isimler yer alıyor.

EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah Filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eyvah Eyvah Filmi#Eyvah Eyvah#Eyvah Eyvah Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!

Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah

BAKMADAN GEÇME!

Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah