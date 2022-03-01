Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Eyvah Eyvah filmi oyuncuları ve konusu

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Eyvah Eyvah filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Eyvah Eyvah filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. Dizide Firuzan karakterine Demet Akbağ, Hüseyin karakterine ise Ata Demirer hayat veriyor. Eyvah Eyvah filmi oyuncuları arasında Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Tanju Tuncel gibi isimler yer alıyor.

EYVAH EYVAH FİLMİ KONUSU

Hüseyin, yaşamında en büyük tutkusu klarnet olan, saf ama iyi yürekli bir yörük evladıdır. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlı olan Hüseyin'in klarnet dışında bir büyük aşkı daha vardır: Hemşire Müjgan! Kasabanın sağlık ocağında görevli Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın bile!!!

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EYVAH EYVAH FİLMİ OYUNCULARI

Eyvah Eyvah oyuncuları arasında Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Tanju Tuncel, Salih Kalyon, Bican Günalan, Caner Alkaya, Şehsuvar Aktaş gibi isimler yer alıyor.

EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah Filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekildi.