Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, konusu ne? İşte Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları

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Eyvah Eyvah filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. İzleyiciler tarafından Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne gibi sorular araştırılmaya başladı bile. İşte Eyvah Eyvah 3 filmi hakkında merak edilenler...

EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekildi.

EYVAH EYVAH 3 KONUSU NEDİR?

Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan'la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgan'ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla mücadele etmekle geçmektedir. Hüseyin daha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekanlarında bile klarnetini çalmaya devam etmektedir.

Bu sırada Hüseyin’in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştır. Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar: İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler.

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EYVAH EYVAH 3 OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Ata Demirer – Hüseyin Badem

Demet Akbağ – Firuzan

Özge Borak – Müjgan Badem

Serra Yılmaz – Mercedes

Salih Kalyon – Halil

Tarık Ünlüoğlu – Edremit

Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla

Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol

Beyti Engin – Kasap

Cengiz Bozkurt

Şener Kökkaya

Tanju Tuncel

Meray Ülgen

Caner Alkaya

Şehsuvar Aktaş

Hazım Körmükçü

Hande Dane

Elif Erdoğan

Özkan Çınarlı

Murat Serezli

Kahraman Sivri

Selahattin Taşdöğen

Yeşim Ceren Bozoğlu

Naci Taşdöğen

Durul Bazan

Erkan Can

Onur Buldu

Onur Atilla

Selçuk Borak

Ergün Kuyucu

Cenk Tunalı