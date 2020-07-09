Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi? İşte Eyvah Eyvah 3'ün konusu ve oyuncuları

Komedyen Ata Demirer'in Demet Akbağ ile rol aldığı serinin üçüncü filmi Eyvah Eyvah 3, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte, Eyvah Eyvah 3 hakkında merak edilenler...

Başrollerini, Demet Akbağ, Ata Demirer, Özge Borak'ın paylaştığı Eyvah Eyvah 3'ün müziği Fahir Atakoğlu imzası taşıyor. Tarık Ünlüoğlu, Serra Yılmaz, Cengiz Bozkurt, Ayşenil Şamlıoğlu, Teoman Kumbaracıoğlu ve Salih Kalyon'un da rol aldığı serinin üçüncü filminin konusu şöyle;

"Büyük aşkı Müjgan'a kavuşup evlenen Geyiklili Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır, ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmektedir. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir. Ayrı şehirlerde, ayrı hikayeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır ki, kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir ve Geyikli'de festival zamanıdır."

Eyvah Eyvah 3 filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekildi.