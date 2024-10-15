Eyvah Eyvah 2 oyuncuları ve konusu ile merak uyandırıyor... Eyvah Eyvah 2 filmi nerede ve ne zaman çekildi?

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Sevilen yerli komedi filmlerinden olan Eyvah Eyvah 2 yeniden ekrana geliyor. Baş rollerinde Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın olduğu Eyvah Eyvah 2 izleyici tarafından araştırılan filmleri başında geliyor. Peki, Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte Eyvah Eyvah 2 konusu ve oyuncu kadrosu...
EYVAH EYVAH 2 NEREDE ÇEKİLDİ?
Başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak’ın paylaştığı; oyuncu kadrosunda Salih Kalyon, Tanju Tuncel ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Eyvah Eyvah 2, 7 Ocak 2011 tarihinde Türkiye genelinde gösterime girdi. 'Eyvah Eyvah 2'nin Geyikli ve Bozcaada'da başlayan çekimlerinin tamamı Kuzey Ege'de gerçekleşti.
EYVAH EYVAH 2 KONUSU NEDİR?
Maceranın İstanbul ayağında Babasını bulan Hüseyin, Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin, ilk etapta olaya adapte olamaz. bu arada aklı Hala Hemşire Müjgan'dadır. Fakat Bu seferde önüne engel olarak Kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur. En sonunda Firuzan'ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider. Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin'in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir. yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar.
EYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI KİMLER?
Demet Akbağ
Ata Demirer
Özge Borak
Salih Kalyon
Alican Yücesoy
Tanju Tuncel
Ayşe Nil Şamlıoğlu
Meray Ülgen
Selçuk Uluergüven
Tarık Ünlüoğlu
Şener Kökkaya
Bican Günalan
Teoman Kumbaracıbaşı
Murat Serezli
Şehsuvar Aktaş
Hande Dane
Caner Alkaya
Okan Çabalar
Rafi Emeksiz
Kahraman Sivri
Özkan Çınarlı
Neslihan Aka
Hamdi Alp